В Белгороде автобусы в субботу могут задерживаться и изменить маршрут. В чём причина?

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Белгороде 19 августа состоится крестный ход. Из-за этого некоторые автобусы временно изменят маршрут. Изменения ожидаются на тех маршрутах, которые проходят через улицу Попова.
Корректировки коснутся автобусов № 12, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 42, 43. Ограничения начнут действовать в 12:00 и продлятся до окончания крестного хода. Маршруты объезда можно увидеть на схемах ниже.
Помимо этого, на улице Преображенской и Белгородском проспекте возможны задержки в движении автобусов, когда по этим улицам будут идти участники религиозного шествия.
Во время крестного хода, напомним, пронесут мощи святителя Иоасафа. Шествие повлияет и на автомобильное движение: водителей ранее предупредили об ограничениях.