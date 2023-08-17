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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Автобусы изменят маршрут в центре Белгорода из-за крестного хода

В Белгороде автобусы в субботу могут задерживаться и изменить маршрут. В чём причина?

17 августа 2023, 13:45
Фото: 1MI

Автобусы изменят маршрут в центре Белгорода из-за крестного хода

19 августа в Белгороде состоится крестный ход. Пройдёт он по центральным улицам. Из-за этого несколько автобусов на время изменят маршрут движения. Помимо этого, Организатор пассажирских перевозок предупреждает о возможных задержках.

В Белгороде 19 августа состоится крестный ход. Из-за этого некоторые автобусы временно изменят маршрут. Изменения ожидаются на тех маршрутах, которые проходят через улицу Попова.

Корректировки коснутся автобусов № 12, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 42, 43. Ограничения начнут действовать в 12:00 и продлятся до окончания крестного хода. Маршруты объезда можно увидеть на схемах ниже.

Помимо этого, на улице Преображенской и Белгородском проспекте возможны задержки в движении автобусов, когда по этим улицам будут идти участники религиозного шествия.

Во время крестного хода, напомним, пронесут мощи святителя Иоасафа. Шествие повлияет и на автомобильное движение: водителей ранее предупредили об ограничениях.

Временное изменение в маршрутах автобусов в БелгородеВременное изменение в маршрутах автобусов в Белгороде
Временное изменение в маршрутах автобусов в БелгородеВременное изменение в маршрутах автобусов в Белгороде
Временное изменение в маршрутах автобусов в БелгородеВременное изменение в маршрутах автобусов в Белгороде
Временное изменение в маршрутах автобусов в БелгородеВременное изменение в маршрутах автобусов в Белгороде
Временное изменение в маршрутах автобусов в БелгородеВременное изменение в маршрутах автобусов в Белгороде
Временное изменение в маршрутах автобусов в БелгородеВременное изменение в маршрутах автобусов в Белгороде
Временное изменение в маршрутах автобусов в Белгороде
Фото: Организатор пассажирских перевозок Белгородской области
Из-за крестного хода в центре Белгорода перекроют движение
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#Инна Рогова#Новости Белгорода#Крестный ход#Мощи#Автобусы#Изменения в расписании#Объезд#Город#Белгородская область#Белгород
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