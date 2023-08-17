В Белгороде автобусы в субботу могут задерживаться и изменить маршрут. В чём причина?

Автобусы изменят маршрут в центре Белгорода из-за крестного хода

19 августа в Белгороде состоится крестный ход. Пройдёт он по центральным улицам. Из-за этого несколько автобусов на время изменят маршрут движения. Помимо этого, Организатор пассажирских перевозок предупреждает о возможных задержках.

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