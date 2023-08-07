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В центре Белгорода перекрыли часть дороги до конца месяца

7 августа 2023, 12:10
Фото: 1MI

На участке Октябрьской в Белгороде перекрыли движение

Возле строения №58а проводят работы по подключению сетей теплоснабжения к многоквартирному дому. Белгородцев просят искать пути объезда. Об этом сообщили в мэрии.

В центре Белгорода перекрыли часть дороги. Участок возле ул. Октябрьской, 58а закроют из-за работ по подключению сетей теплоснабжения к многоквартирному дому. В связи с этим запретят движение до 20:00 25 августа. Водителям рекомендуют объезжать участок по улице Калинина — Белгородскому проспекту — улице Белгородского полка.

Ранее в городской администрации предупредили о ремонте перекрёстка в районе домов № 107-129 по улице Корочанской. В планах — обустроить ливнёвку, поставить фонари и светофор. В порядок обещали привести дорожное покрытие, установить бортовые камни и нанести разметку.

В мае планировали частично перекрыть для автомобилистов улицу Лермонтова. Ограничения действовали в течение трёх недель. Это было связано с работами по водоотведению.

Схема перекрытия дорогиСхема перекрытия дороги
Схема перекрытия дороги
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
На улице Белгорода ограничат движение на три недели
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