В центре Белгорода перекрыли часть дороги до конца месяца

В центре Белгорода перекрыли часть дороги. Участок возле ул. Октябрьской, 58а закроют из-за работ по подключению сетей теплоснабжения к многоквартирному дому. В связи с этим запретят движение до 20:00 25 августа. Водителям рекомендуют объезжать участок по улице Калинина — Белгородскому проспекту — улице Белгородского полка.