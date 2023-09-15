Вторые выходные подряд автомобилистов на Харгоре в Белгороде ожидают ограничения

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Ограничение движения, остановки и стоянки автомобилей будут действовать в эту субботу, 16 сентября, с 08:30 до 14:00. В это время на улице Королёва состоится фермерская ярмарка.
Белгородцам предложили объездные маршруты: по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина и Щорса, а также по проспекту Ватутина. Для общественного транспорта на время проведения ярмарки также будут действовать ограничения: автобусы будут следовать по объездным маршрутам.
На улице Королёва традиционная фермерская ярмарка будет работать по субботам вплоть до 28 октября.
Напомним, что в субботу ограничат движение автомобилей и автобусов ещё и в центре города. 16 сентября состоится крестный ход с мощами Александра Невского.