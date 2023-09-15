Вторые выходные подряд автомобилистов на Харгоре в Белгороде ожидают ограничения

Белгородцам предложили объездные маршруты: по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина и Щорса, а также по проспекту Ватутина. Для общественного транспорта на время проведения ярмарки также будут действовать ограничения: автобусы будут следовать по объездным маршрутам.