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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Ограничения движения

Вторые выходные подряд автомобилистов на Харгоре в Белгороде ожидают ограничения

15 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI
Ограничения движения

На время ярмарки в Белгороде перекроют дороги

Их введут из-за проведения фермерской ярмарки. В субботу, 16 сентября, ограничения будут действовать с 08:30 до 14:00, сообщили в городской администрации.

Ограничение движения, остановки и стоянки автомобилей будут действовать в эту субботу, 16 сентября, с 08:30 до 14:00. В это время на улице Королёва состоится фермерская ярмарка.

Белгородцам предложили объездные маршруты: по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина и Щорса, а также по проспекту Ватутина. Для общественного транспорта на время проведения ярмарки также будут действовать ограничения: автобусы будут следовать по объездным маршрутам.

На улице Королёва традиционная фермерская ярмарка будет работать по субботам вплоть до 28 октября.

Напомним, что в субботу ограничат движение автомобилей и автобусов ещё и в центре города. 16 сентября состоится крестный ход с мощами Александра Невского.

Схемы ограничения остановки и стоянки, перекрытия дорог Схемы ограничения остановки и стоянки, перекрытия дорог
Схемы ограничения остановки и стоянки, перекрытия дорог Схемы ограничения остановки и стоянки, перекрытия дорог
Схемы ограничения остановки и стоянки, перекрытия дорог
Фото: мэрия Белгорода
Из-за крестного хода с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто
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