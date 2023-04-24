Стало известно, где на месяц перекроют дорогу в Белгороде

В городскую администрацию обратилось ООО «ЭНВИ-ПУР Белгород» с сообщением о ремонте самотечного коллектора. Дорогу по улице Пушкарной от улицы Донецкой до строения №16 по Пушкарной перекроют на период с 1 по 30 июня.