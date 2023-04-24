Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Изображение материала

Стало известно, где на месяц перекроют дорогу в Белгороде

24 апреля 2023, 14:38
Фото: 1MI

В Белгороде на месяц перекроют участок дороги

Движение авто ограничат на участке на улице Пушкарной до улицы Донецкой в период с 1 по 30 июня, следует из распоряжения городской администрации.

В Белгороде на месяц перекроют дорогу. Движение автомобилей ограничат на улице Пушкарной.

В городскую администрацию обратилось ООО «ЭНВИ-ПУР Белгород» с сообщением о ремонте самотечного коллектора. Дорогу по улице Пушкарной от улицы Донецкой до строения №16 по Пушкарной перекроют на период с 1 по 30 июня.

Автомобилистам предлагают объехать участок по дороге от улицы Донецкой до строений №7, 9, 11, 13 и 15 по улице Пушкарной. Контроль за исполнением распоряжения возложили на заммэра — руководителя департамента городского хозяйства.

В центре Белгорода ограничат движение авто из-за пасхального крестного хода
Узнать подробнее
Читайте также:
На нескольких улицах в Белгороде ограничат движение на Пасху и Красную горкуВ мае на белгородской улице ограничат движение транспортаВ Белгороде частично ограничат движение из-за ремонта малой Богданки
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Ограничение движения#Объезд#Ремонт#Коллектор
Подпишитесь
Предприятие и частный дом пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:12
Белгородцы просят наградить раскопщиков авиабомбы
Сегодня, 17:13
Сброшенную с дрона гранату обнаружили под Белгородом
Сегодня, 14:02
В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3
Сегодня, 12:38
ФСБ задержала двоих белгородцев, купивших автоматы и патроны у военных
Сегодня, 13:53
Как вместить в чемодан всю свою жизнь: Белгородка рассказала о переезде в Узбекистан
Сегодня, 12:08