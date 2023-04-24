Стало известно, где на месяц перекроют дорогу в Белгороде

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Белгороде на месяц перекроют дорогу. Движение автомобилей ограничат на улице Пушкарной.
В городскую администрацию обратилось ООО «ЭНВИ-ПУР Белгород» с сообщением о ремонте самотечного коллектора. Дорогу по улице Пушкарной от улицы Донецкой до строения №16 по Пушкарной перекроют на период с 1 по 30 июня.
Автомобилистам предлагают объехать участок по дороге от улицы Донецкой до строений №7, 9, 11, 13 и 15 по улице Пушкарной. Контроль за исполнением распоряжения возложили на заммэра — руководителя департамента городского хозяйства.