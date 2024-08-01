Ограничения из-за Дня города ожидают белгородцев не только в центре, но и на Харгоре

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
С сегодняшнего дня, 1 августа, с 23:00 и до окончания мероприятий нельзя будет останавливаться и парковаться по чётной стороне Гражданского проспекта от улицы Князя Трубецкого до улицы Николая Чумичова.
В период с 23:00 4 августа до окончания мероприятий 5 августа запретят остановку и парковку транспортных средств (кроме автомобилей экстренных служб и участников мероприятия) на участке от бульвара Юности до улицы Конева между зданием 3б и 5б по бульвару Юности.
Также 4 августа с 23:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение по проезду к зданию регионального правительства от улицы Попова до Супруновской. А в день праздника с шести часов утра движение на этих участках и вовсе будет запрещено.
Кроме того, 5 Августа с 06:00 движение по нечётной стороне Свято-Троицкого бульвара на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до проезда между домами № 1 и № 5 будет осуществляться в обе стороны.
Для движения рекомендуется воспользоваться объездными маршрутами: по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка, проспекту Ватутина, улице Супруновская.