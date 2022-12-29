В центре Белгорода ограничат движение транспорта во время новогодних праздников

30 декабря в 23:00 закроют проезд и стоянки вокруг Соборной площади. 31 декабря в 8:00 проехать к Соборной площади также будет нельзя. Автомобилистам рекомендуют выбрать маршрут объезда по проспекту Славы, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка, проспекту Ватутина.
С 23:00 6 января проезд и стоянки перекроют на Свято-Троицком бульваре, ул. Преображенской и проспекте Славы. Ограничения связаны с традиционным крестным ходом и праздничным молебном в день Рождества Христова.
По этой же причине 7 января в 12:30 ограничат движение по одной стороне Свято-Троицкого бульвара, ул. Преображенской, проспекту Славы и по улице Попова.
Объезд можно совершить по Белгородскому проспекту, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Супруновской.
В период праздничных выходных, с 31 декабря по 8 января, в Белгороде муниципальные парковки сделают бесплатными. Также откроют парковки закрытого типа по Гражданскому проспекту, 52 и улице Вокзальная, 1.