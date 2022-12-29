В центре Белгорода ограничат движение транспорта во время новогодних праздников

30 декабря в 23:00 закроют проезд и стоянки вокруг Соборной площади. 31 декабря в 8:00 проехать к Соборной площади также будет нельзя. Автомобилистам рекомендуют выбрать маршрут объезда по проспекту Славы, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка, проспекту Ватутина.