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Мост через Готню строят в Белгородской области

26 июля 2023, 11:55
Фото: правительство Белгородской области
В Борисовском районе продолжается строительство моста, идущего через реку Готня. Работы ведутся в селе Октябрьская Готня, сообщили в региональном правительстве.

В Борисовском районе продолжают строить мост через Готню. К реконструкции приступили 1 марта прошлого года. Контракт заключили с компанией «Белзнак».

По старому мосту проходила однополосная дорога. Со временем металлический настил пришёл в негодность. Грузоподъёмность моста существенно снизилась, а подходы не отвечали нормативным геометрическим требованиям. Проезд на участке грузовому транспорту запретили, но и для легковых машин движение стало небезопасным.

В ходе реконструкции старый мост демонтировали. Машинам пришлось объезжать участок. На текущий момент возведение земляного полотна и основания на подходах к новому мосту сделали полностью, завершаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия, водоотводных сооружений, средств организации дорожного движения.

Длина нового моста составляет 24,7 м. Обошёлся объект в 62,6 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета.

Завершиться работы должны до 30 октября 2023 года.

Фото: правительство Белгородской области
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