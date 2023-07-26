Мост через Готню строят в Белгородской области

По старому мосту проходила однополосная дорога. Со временем металлический настил пришёл в негодность. Грузоподъёмность моста существенно снизилась, а подходы не отвечали нормативным геометрическим требованиям. Проезд на участке грузовому транспорту запретили, но и для легковых машин движение стало небезопасным.