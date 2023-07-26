Мост через Готню строят в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Борисовском районе продолжают строить мост через Готню. К реконструкции приступили 1 марта прошлого года. Контракт заключили с компанией «Белзнак».
По старому мосту проходила однополосная дорога. Со временем металлический настил пришёл в негодность. Грузоподъёмность моста существенно снизилась, а подходы не отвечали нормативным геометрическим требованиям. Проезд на участке грузовому транспорту запретили, но и для легковых машин движение стало небезопасным.
В ходе реконструкции старый мост демонтировали. Машинам пришлось объезжать участок. На текущий момент возведение земляного полотна и основания на подходах к новому мосту сделали полностью, завершаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия, водоотводных сооружений, средств организации дорожного движения.
Длина нового моста составляет 24,7 м. Обошёлся объект в 62,6 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета.
Завершиться работы должны до 30 октября 2023 года.