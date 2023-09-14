Во время крестного хода в Белгороде автобусы будут ездить по-другому: схема

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
16 сентября в Белгороде состоится крестный ход с мощами Александра Невского. Из-за перекрытия улиц Попова и Преображенской 19 автобусов будут курсировать по объездным маршрутам. Изменения коснутся транспорта № 9, 12, 14, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 42, 43, 103, 103Н, 115, 115Б, 119, 121Р, 209.
Ограничение в движении автобусов будет действовать с 12:00 до завершения крестного хода. Схемы объездных маршрутов опубликовали в Единой транспортной компании.
Напомним, что на время крестного хода в Белгороде также ограничат движение автомобилей. В районе драмтеатра будет действовать запрет стоянки. Ограничения начнут действовать с 23:00 15 сентября и продлятся до окончания шествия 16 сентября.
Напомним, что в Старый Оскол мощи Александра Невского привезли на бронеавтомобиле.