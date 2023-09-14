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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Автобусы в Белгороде

Во время крестного хода в Белгороде автобусы будут ездить по-другому: схема

14 сентября 2023, 14:28
Фото: 1MI
Автобусы в Белгороде

Маршруты 19 автобусов изменят из-за крестного хода в Белгороде

Изменения начнут действовать 16 сентября с 12:00. Об этом сообщили в белгородской Единой транспортной компании (ЕТК).

16 сентября в Белгороде состоится крестный ход с мощами Александра Невского. Из-за перекрытия улиц Попова и Преображенской 19 автобусов будут курсировать по объездным маршрутам. Изменения коснутся транспорта № 9, 12, 14, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 42, 43, 103, 103Н, 115, 115Б, 119, 121Р, 209.

Ограничение в движении автобусов будет действовать с 12:00 до завершения крестного хода. Схемы объездных маршрутов опубликовали в Единой транспортной компании.

Напомним, что на время крестного хода в Белгороде также ограничат движение автомобилей. В районе драмтеатра будет действовать запрет стоянки. Ограничения начнут действовать с 23:00 15 сентября и продлятся до окончания шествия 16 сентября.

Напомним, что в Старый Оскол мощи Александра Невского привезли на бронеавтомобиле.

Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Схема движения автобусов по объездным маршрутам
Фото: пресс-служба Единой транспортной компании
Из-за крестного хода с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто
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