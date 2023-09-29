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В Белгороде вновь перекроют дороги из-за ярмарки

В Белгороде вновь перекроют дороги из-за ярмарки

29 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI
Ограничения ввели из-за проведения фермерской ярмарки. Схему опубликовали в пресс-службе городской администрации.

Ограничение движения автомобилей связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки на улице Королёва. Состоится она 30 сентября с 08:00 до 15:00.

Водителям предложили пути объезда по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина, Щорса и по проспекту Ватутина. Соответствующие схемы мэрия опубликовала в виде карточек.

В этот же день ограничения коснутся и общественного транспорта. Корректировки внесли в расписание некоторых автобусов.

Напомним, что ярмарки проводятся в Белгороде каждую субботу. На них жители могут купить товары, изготовленные белгородскими фермерами. В прошлые выходные ярмарку посетили более 17 тыс. жителей: они купили 28 тонн продукции.

Схема ограничения остановки и стоянкиСхема ограничения остановки и стоянки
Схема перекрытия движенияСхема перекрытия движения
Схема ограничения остановки и стоянки
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Маршрут десяти автобусов в Белгороде изменят в субботу
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#Белгородская область#Объезд#Ярмарка#Новости Белгорода#Ограничения движения#Белгород#Александра Склярова
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