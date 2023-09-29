В Белгороде вновь перекроют дороги из-за ярмарки

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Ограничение движения автомобилей связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки на улице Королёва. Состоится она 30 сентября с 08:00 до 15:00.
Водителям предложили пути объезда по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина, Щорса и по проспекту Ватутина. Соответствующие схемы мэрия опубликовала в виде карточек.
В этот же день ограничения коснутся и общественного транспорта. Корректировки внесли в расписание некоторых автобусов.
Напомним, что ярмарки проводятся в Белгороде каждую субботу. На них жители могут купить товары, изготовленные белгородскими фермерами. В прошлые выходные ярмарку посетили более 17 тыс. жителей: они купили 28 тонн продукции.