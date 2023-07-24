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В Белгороде на месяц перекроют движение по улице Октябрьской

24 июля 2023, 15:12
Фото: 1MI
С 25 июля ограничат движение в районе дома № 58а. Это связано с работами по теплоснабжению, сообщает мэрия в своём Telegram-канале.

В областном центре почти месяц нельзя будет проехать по улице Октябрьской в районе дома № 58а. Ограничение начнёт действовать с завтрашнего дня, 25 июля. Участок перекроют с девяти часов утра. Продлится ограничение до восьми часов вечера 25 августа.

Как сообщают в мэрии Белгорода, ограничительные меры связаны с работами по подключению многоквартирного дома к сетям теплоснабжения.

Власти рекомендуют объезжать участок дороги по следующему маршруту: ул. Калинина — пр. Белгородский — ул. Белгородского полка.

Схема перекрытия движения Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Въезд на территорию двух белгородских населённых пунктов ограничат
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#Таисия Некрасова#Объезд#Ремонтные работы#Мэрия белгорода#Маршрут#Ограничения движения#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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