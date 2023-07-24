В Белгороде на месяц перекроют движение по улице Октябрьской

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В областном центре почти месяц нельзя будет проехать по улице Октябрьской в районе дома № 58а. Ограничение начнёт действовать с завтрашнего дня, 25 июля. Участок перекроют с девяти часов утра. Продлится ограничение до восьми часов вечера 25 августа.
Как сообщают в мэрии Белгорода, ограничительные меры связаны с работами по подключению многоквартирного дома к сетям теплоснабжения.
Власти рекомендуют объезжать участок дороги по следующему маршруту: ул. Калинина — пр. Белгородский — ул. Белгородского полка.