В Белгороде на месяц перекроют движение по улице Октябрьской

В областном центре почти месяц нельзя будет проехать по улице Октябрьской в районе дома № 58а. Ограничение начнёт действовать с завтрашнего дня, 25 июля. Участок перекроют с девяти часов утра. Продлится ограничение до восьми часов вечера 25 августа.