Незаконная врезка: в мэрии ответили на претензии белгородцев к ремонту канализации

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ранее жители улиц Пушкарная и Донецкая в Белгороде жаловались на то, что работы по ремонту канализации не соответствуют плану. В мэрии ответили, что на то есть причины: дело в том, что специалисты Белоблводоканала проводят не только реконструкцию коллектора, построенного в 1976 году, но и мероприятия по обнаружению и отсечению незаконных врезок в систему водоотведения.
Уже выявлены незаконные подключения к канализационному коллектору, в том числе врезка одного из жителей. Без проведения реконструкции и выявления всех незаконных подключений и врезок ливневой канализации устранить проблему затопления улиц Донецкая и Пушкарная будет невозможно.
пресс-служба мэрии Белгорода
Таким образом, отступления от плана возможны, но на итог работ и сроки их исполнения они не влияют. Как уточнили в мэрии, ремонт ведётся частично методом санации трубопровода, частично — путём замены коллектора открытым способом.
Что касается перекрытия дороги, то проезд по Пушкарной (улица Донецкая — дома №7, 9, 11, 13, 15 по улице Пушкарная) действительно планируют ограничить. Для жителей при этом, по данным мэрии, подготовили объездной маршрут. Проработан он Белоблводоканалом совместно с администрацией города.
На данном маршруте объезда запланировано обустройство временного проезда с твёрдым покрытием. Ограничение движения по улице Пушкарной будет выполняться только после устройства временного проезда.
мэрия Белгорода
Ранее белгородцы были обеспокоены реконструкцией, поскольку опасались, что не смогут попадать в свои дома на транспорте. Горожане просили провести общественные слушания по этому вопросу. На ситуацию схожим образом отреагировали и в водоканале.