Незаконная врезка: в мэрии ответили на претензии белгородцев к ремонту канализации

Ранее жители улиц Пушкарная и Донецкая в Белгороде жаловались на то, что работы по ремонту канализации не соответствуют плану. В мэрии ответили, что на то есть причины: дело в том, что специалисты Белоблводоканала проводят не только реконструкцию коллектора, построенного в 1976 году, но и мероприятия по обнаружению и отсечению незаконных врезок в систему водоотведения.