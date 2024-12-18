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Posted 18 декабря, 15:30

Published 18 декабря, 15:30

Modified 18 декабря, 15:30

Updated 18 декабря, 15:30

Главные новости среды в Белгороде не связаны только с военной тематикой

В Белгороде новый начальник ФСБ, а в приграничье тестируют секретное оборудование

18 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI. Главные новости среды в Белгороде не связаны только с военной тематикой
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Сегодня, 18 декабря, белгородцы обсуждали нового начальника регионального УФСБ и нового гендиректора мясоперерабатывающего завода в «Агро-Белогорье». Также жителям сообщили о секретном оборудовании, которое позволит более эффективно противостоять атакам ВСУ.

В регионе новый начальник УФСБ

Начальником управления Федеральной службы безопасности по Белгородской области стал Дмитрий Богданов. Согласно данным ЕГРЮЛ, он возглавляет УФСБ с 17 декабря. Силовик сменил на посту Александра Кулагина, который пробыл в должности более трёх лет.

Информации о Богданове в открытых источниках немного. Известно только, что ранее он работал начальником УФСБ по Омской области.

Также несколько дней назад сообщалось, что Кулагин может занять пост в УФСБ по Крыму, однако официальных подтверждений этой информации пока не было. Добавим, что он также был руководителем созданного после начала СВО оперативного штаба в Белгородской области.

В УФСБ по Белгородской области назначили нового руководителя
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На заводе «Агро-Белогорья» поменяли гендиректора

В компании «Агро-Белогорье» назначили нового генерального директора — мясоперерабатывающий завод возглавила Ирина Ходосова. Ранее она руководила мясопереработкой в белгородском филиале ООО «Тамбовский бекон».

До Ходосовой на посту находилась Наталья Королькова. Она занимала эту должность около 15 лет — с 29 июня 2009 года. Королькова решила продолжить трудовую деятельность в проекте предыдущих владельцев «Агро-Белогорья» и перешла в ООО «УК Развитие».

В 2023 году выручка мясоперерабатывающего завода составила 26,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 231,37 миллиона рублей.

Также напомним, что в ноябре произошло слияние «Агро-Белогорья» с «Русагро». Сразу после этого новым генеральным директором в АБ назначили бывшего руководителя сельскохозяйственным бизнес-направлением «Русагро» Дмитрия Лабурцева.

В «Агро-Белогорье» сместили гендиректора, проработавшего на должности 15 лет
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Как против атак ВСУ поможет секретное оборудование?

В своём утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков поделился результатами недавней командировки. Он сообщил, что удалось договориться о поставке нового оборудования, которое поможет защитить жителей региона от обстрелов.

Гладков объяснил, что не может раскрыть все детали, чтобы не дать украинской стороне возможности использовать эту информацию против РФ. Однако известно, что это оборудование прибудет в Белгородскую область уже на следующей неделе. Тестирование проведут на территории Шебекинского округа.

Ранее шебекинцы просили защитить их дома от атак БПЛА специальной сеткой. Метод опробовали на нескольких МКД, однако у того же губернатора были сомнения насчёт эффективности. По всей видимости, власти придумали выход из этой проблемной ситуации.

В Белгородской области протестируют секретное оборудование для защиты от атак ВСУ
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