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Posted 18 декабря, 06:20

Published 18 декабря, 06:20

Modified 18 декабря, 06:22

Updated 18 декабря, 06:22

В УФСБ по Белгородской области назначили нового руководителя

В УФСБ по Белгородской области назначили нового руководителя

18 декабря 2024, 06:20
Фото: 1MI.
Начальником стал Дмитрий Богданов, ранее должность занимал Александр Кулагин.

По данным ЕГРЮЛ с 17 декабря в должности начальника управления Федеральной службы безопасности по Белгородской области утверждён Дмитрий Богданов.

Данных в открытых источниках о нём немного. Известно, что он работал в УФСБ по Омской области, был заместителем начальника до мая 2020 года.

Предыдущий руководитель ведомства в регионе Александр Кулагин пробыл в должности чуть более трёх лет. Сообщалось, что он должен возглавить управление ФСБ по Крыму, однако пока официальной информации об этом не было.

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#Евгений Грицков#Руководитель#Белгород#УФСБ по Белгородской области
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