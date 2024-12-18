В УФСБ по Белгородской области назначили нового руководителя

Posted 18 декабря, 06:20
Published 18 декабря, 06:20
Modified 18 декабря, 06:22
Updated 18 декабря, 06:22
По данным ЕГРЮЛ с 17 декабря в должности начальника управления Федеральной службы безопасности по Белгородской области утверждён Дмитрий Богданов.
Данных в открытых источниках о нём немного. Известно, что он работал в УФСБ по Омской области, был заместителем начальника до мая 2020 года.
Предыдущий руководитель ведомства в регионе Александр Кулагин пробыл в должности чуть более трёх лет. Сообщалось, что он должен возглавить управление ФСБ по Крыму, однако пока официальной информации об этом не было.