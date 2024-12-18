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Posted 18 декабря, 13:43

Published 18 декабря, 13:43

Modified 18 декабря, 13:45

Updated 18 декабря, 13:45

Женщине в Белгороде назначили серьёзный срок

Иностранка в Белгороде не смогла оспорить приговор за спонсирование террористов

18 декабря 2024, 13:43
Фото: 1MI. Женщине в Белгороде назначили серьёзный срок
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Новости Белгорода
Гражданка Таджикистана разделяла взгляды одной из запрещённых на территории РФ организаций, поэтому решила помочь им финансово. Её действия пресекли сотрудники УФСБ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства выяснили, что 25-летняя гражданка Таджикистана, проживающая в Белгороде, разделяла идеологию организации, признанной в России террористической, из-за чего связалась с её представителями и перечислила им на счёт деньги.

Действия девушки удалось пресечь. В отношении неё возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование террористической деятельности»).

С материалами дела ознакомились во Втором Западном окружном военном суде и в Апелляционном военном суде. Её признали виновной и назначили ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

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