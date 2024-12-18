Иностранка в Белгороде не смогла оспорить приговор за спонсирование террористов

Posted 18 декабря, 13:43
Published 18 декабря, 13:43
Modified 18 декабря, 13:45
Updated 18 декабря, 13:45
Сотрудники ведомства выяснили, что 25-летняя гражданка Таджикистана, проживающая в Белгороде, разделяла идеологию организации, признанной в России террористической, из-за чего связалась с её представителями и перечислила им на счёт деньги.
Действия девушки удалось пресечь. В отношении неё возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование террористической деятельности»).
С материалами дела ознакомились во Втором Западном окружном военном суде и в Апелляционном военном суде. Её признали виновной и назначили ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Приговор уже вступил в законную силу.