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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Курскую АЭС пытались атаковать дроном-камикадзе

«Акт ядерного терроризма»: стало известно о попытке атаковать Курскую АЭС

23 августа 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney

Курскую АЭС пытались атаковать дроном-камикадзе

Ночью 22 августа ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, дрон был сбит вблизи станции.

Ночью 22 августа ВСУ попытались атаковать Курскую атомную электростанцию с помощью дрона-камикадзе. Российские средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и сбили БПЛА вблизи станции.

Осколки дрона нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Боевая часть дрона оказалась кумулятивной, то есть представляла собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты.

На БПЛА обнаружили маркировку Army of Drones — это совместный проект Генерального штаба Вооружённых сил Украины, Министерства обороны и других ведомств страны, созданный для развития беспилотных летательных аппаратов и обеспечения ими военных

«Росэнергоатом» сообщил, что сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон зафиксирован в пределах естественных значений.

Напомним, что МЧС России решило усилить наблюдение за радиационной обстановкой в пяти регионах, включая Белгородскую область.

МЧС усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Украина#Черноземье#Терроризм#Приграничье#Атака#Курская аэс#Дрон-камикадзе#Росэнергоатом
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