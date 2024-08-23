«Акт ядерного терроризма»: стало известно о попытке атаковать Курскую АЭС

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Ночью 22 августа ВСУ попытались атаковать Курскую атомную электростанцию с помощью дрона-камикадзе. Российские средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и сбили БПЛА вблизи станции.
Осколки дрона нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Боевая часть дрона оказалась кумулятивной, то есть представляла собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты.
На БПЛА обнаружили маркировку Army of Drones — это совместный проект Генерального штаба Вооружённых сил Украины, Министерства обороны и других ведомств страны, созданный для развития беспилотных летательных аппаратов и обеспечения ими военных
«Росэнергоатом» сообщил, что сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон зафиксирован в пределах естественных значений.
Напомним, что МЧС России решило усилить наблюдение за радиационной обстановкой в пяти регионах, включая Белгородскую область.