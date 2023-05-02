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Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме

2 мая 2023, 20:41
Фото: Bel.ru
На домах Белгорода появляются объявления, предупреждающие о том, что голуби во дворах многоэтажек могут быть выпущены из биолабораторий Харькова, чтобы разносить болезни. Поэтому горожан призывают не кормить их. Ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородка по имени Ирина возмутилась такого рода сообщениям и назвала их «преступлением». Также бурю её недовольства вызвали угрозы уничтожить дворовых кошек, которых подкармливают у подъездов: «Пишут, что будут уничтожать кошек. Это как, травить? Какие у них на это права? Это же беспредел!».

Вячеслав Гладков не поленился и попросил помощников найти информацию об этих загадочных объявлениях. Выяснилось, что речь идёт об инициативе жителей одного дома, которым не нравятся голуби и кошки.

Самое главное — не нарушать закон. Общественный договор между жильцами многоквартирного дома очень важен. Потому что кто-то любит кошек, кто-то их не любит. Кто-то хочет, чтобы их автомобиль стоял у подъезда, а кто-то хочет, чтобы перед подъездом безопасно гуляли дети. Мы все люди и должны уметь договариваться. Поэтому я убеждён, что и в этом частном случае вы сумеете договориться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, объявления о летающем биологическом оружии появились на доме №52 по улице Есенина в Белгороде. В тексте говорится, что голуби могли прилететь из биолабораторий Харькова, а от уличных котов просто много грязи и мусора, поэтому их необходимо уничтожить.

Белгородцы просят не кормить голубей и грозятся уничтожить уличных котов
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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Голуби#Бездомные кошки#Фейк
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