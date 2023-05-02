Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме

Белгородка по имени Ирина возмутилась такого рода сообщениям и назвала их «преступлением». Также бурю её недовольства вызвали угрозы уничтожить дворовых кошек, которых подкармливают у подъездов: «Пишут, что будут уничтожать кошек. Это как, травить? Какие у них на это права? Это же беспредел!».