Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Белгородка по имени Ирина возмутилась такого рода сообщениям и назвала их «преступлением». Также бурю её недовольства вызвали угрозы уничтожить дворовых кошек, которых подкармливают у подъездов: «Пишут, что будут уничтожать кошек. Это как, травить? Какие у них на это права? Это же беспредел!».
Вячеслав Гладков не поленился и попросил помощников найти информацию об этих загадочных объявлениях. Выяснилось, что речь идёт об инициативе жителей одного дома, которым не нравятся голуби и кошки.
Самое главное — не нарушать закон. Общественный договор между жильцами многоквартирного дома очень важен. Потому что кто-то любит кошек, кто-то их не любит. Кто-то хочет, чтобы их автомобиль стоял у подъезда, а кто-то хочет, чтобы перед подъездом безопасно гуляли дети. Мы все люди и должны уметь договариваться. Поэтому я убеждён, что и в этом частном случае вы сумеете договориться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, объявления о летающем биологическом оружии появились на доме №52 по улице Есенина в Белгороде. В тексте говорится, что голуби могли прилететь из биолабораторий Харькова, а от уличных котов просто много грязи и мусора, поэтому их необходимо уничтожить.