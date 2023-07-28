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Белгородский монах-отшельник получил пятилетний срок за призывы к терроризму

28 июля 2023, 10:50
Фото: editor.fusionbrain.ai
монах-отшельник

Сотрудники ФСБ задержали белгородского монаха-отшельника за призывы к терроризму

Мужчину задержали сотрудники ФСБ по региону за видео с призывами к террористической деятельности. Монаха отправили в колонию и лишили права администрировать сайты.

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали жителя Валуйского горокруга, который состоял в штате раскольнической структуры РПЦ заграницей и был монахом-отшельником. Мужчина публиковал в Интернете видео с призывами к террористической деятельности. Возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Монаха приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также его на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей, сообщили в ведомстве.

Приговор коллегии второго Западного окружного военного суда вступил в законную силу.

Случай уникален лишь тем, что в нём фигурирует монах. Однако за оправдание терроризма в регионе уже наказывали. В прошлом году мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима за публикацию фотографий террористов в соцсетях.

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#Татьяна Алексютина#Терроризм#Уголовное дело#ФСБ#Монах#Монах-отшельник#Общество#Белгородская область
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