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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Публично призывавшему к терроризму белгородцу грозит до 20 лет колонии

В Белгороде задержали мужчину, призывавшего к свержению конституционного строя РФ

16 августа 2024, 14:03
Фото: 1MI

Публично призывавшему к терроризму белгородцу грозит до 20 лет колонии

Житель Белгорода вступил в запрещённую в РФ организацию и распространял в интернете призывы к терроризму. В отношении него уже возбудили уголовное дело, санкции которого предусматривают лишение свободы сроком на 20 лет, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
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ФСБ

Жителя Белгорода 1987 года рождения обвиняют в участии деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), публичных призывах к действиям против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), а также к призывам к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый хотел вступить в украинскую военизированную группу, которая признана в России террористической. Он связался с представителями этой организации и по указанию кураторов искал новых участников с помощью агитации.

После того, как мужчина вступил в организацию, он распространял в интернете экстремистские материалы, включая призывы к свержению конституционного строя России.

Белгородца, который оправдывал терроризм и хотел вступить в запрещённую организацию, задержали сотрудники ФСБ. В отношении него уже возбудили уголовное дело: ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Новости Белгорода#Терроризм#Белгород#Запрещённая организация
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