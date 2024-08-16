В Белгороде задержали мужчину, призывавшего к свержению конституционного строя РФ

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Жителя Белгорода 1987 года рождения обвиняют в участии деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), публичных призывах к действиям против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), а также к призывам к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
По данным следствия, подозреваемый хотел вступить в украинскую военизированную группу, которая признана в России террористической. Он связался с представителями этой организации и по указанию кураторов искал новых участников с помощью агитации.
После того, как мужчина вступил в организацию, он распространял в интернете экстремистские материалы, включая призывы к свержению конституционного строя России.
Белгородца, который оправдывал терроризм и хотел вступить в запрещённую организацию, задержали сотрудники ФСБ. В отношении него уже возбудили уголовное дело: ему грозит до 20 лет лишения свободы.