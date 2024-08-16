В Белгороде задержали мужчину, призывавшего к свержению конституционного строя РФ

Публично призывавшему к терроризму белгородцу грозит до 20 лет колонии

Житель Белгорода вступил в запрещённую в РФ организацию и распространял в интернете призывы к терроризму. В отношении него уже возбудили уголовное дело, санкции которого предусматривают лишение свободы сроком на 20 лет, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Сюжет ФСБ