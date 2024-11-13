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Posted 13 ноября, 07:59

Published 13 ноября, 07:59

Modified 13 ноября, 08:02

Updated 13 ноября, 08:02

Финал? «Русагро» стало единственным владельцем «Агро-Белогорья»

Финал? «Русагро» стало единственным владельцем «Агро-Белогорья»

13 ноября 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Сельское хозяйство
После года судебных разбирательств, споров и несогласованных решений «Русагро» и «Агро-Белогорье», кажется, заканчивают ссору. Первые сообщают о том, что стали единственным владельцем «Агро-Белогорья». Станет ли это концом конфликта?

«Русагро» сообщает о закрытии сделки по консолидации 100% долей «ГК Агро-Белогорье». На сайте холдинга появилась новость о том, что теперь 100% уставного капитала уже бывшей компании Владимира Зотова под их контролем. Ранее «Русагро» получило возможность выкупить 25% долей, принадлежащих Зотову, которые бизнесмен пытался вывести на другую компанию — АО «Русский металл». В итоге суд признал сделку экономически невыгодной, а «Русагро» получило право выкупа этих долей.

В «Русагро» отметили, что в «ГК Агро-Белогорье» входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Все они находятся на территории Белгородской области.

«Консолидация ООО „ГК Агро-Белогорье“ позволит Русагро стать №2 производителем свинины в Российской Федерации, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях Группы», — пишут на сайте.

Вчера о таком исходе для компании сообщал «Фонарь». Подробнее о том, как производители к такому пришли, журналисты Бел.Ру писали тут. Получилось почти как в «инструкции по поглощению», которую в компании отказались комментировать.

Мир, дружба, слияние: как «Русагро» и «Агро-Белогорье» год ссорились
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Агро-Белогорье#Сельское хозяйство#Русагро#Белгород
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