Финал? «Русагро» стало единственным владельцем «Агро-Белогорья»

«Русагро» сообщает о закрытии сделки по консолидации 100% долей «ГК Агро-Белогорье». На сайте холдинга появилась новость о том, что теперь 100% уставного капитала уже бывшей компании Владимира Зотова под их контролем. Ранее «Русагро» получило возможность выкупить 25% долей, принадлежащих Зотову, которые бизнесмен пытался вывести на другую компанию — АО «Русский металл». В итоге суд признал сделку экономически невыгодной, а «Русагро» получило право выкупа этих долей.