Финал? «Русагро» стало единственным владельцем «Агро-Белогорья»

Posted 13 ноября, 07:59
Published 13 ноября, 07:59
Modified 13 ноября, 08:02
Updated 13 ноября, 08:02
«Русагро» сообщает о закрытии сделки по консолидации 100% долей «ГК Агро-Белогорье». На сайте холдинга появилась новость о том, что теперь 100% уставного капитала уже бывшей компании Владимира Зотова под их контролем. Ранее «Русагро» получило возможность выкупить 25% долей, принадлежащих Зотову, которые бизнесмен пытался вывести на другую компанию — АО «Русский металл». В итоге суд признал сделку экономически невыгодной, а «Русагро» получило право выкупа этих долей.
В «Русагро» отметили, что в «ГК Агро-Белогорье» входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Все они находятся на территории Белгородской области.
«Консолидация ООО „ГК Агро-Белогорье“ позволит Русагро стать №2 производителем свинины в Российской Федерации, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях Группы», — пишут на сайте.
Вчера о таком исходе для компании сообщал «Фонарь». Подробнее о том, как производители к такому пришли, журналисты Бел.Ру писали тут. Получилось почти как в «инструкции по поглощению», которую в компании отказались комментировать.