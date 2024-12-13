В УФСБ по Белгородской области будет новый руководитель

Posted 13 декабря, 07:22
Published 13 декабря, 07:22
Modified 13 декабря, 07:26
Updated 13 декабря, 07:26
Генерал-майор Александр Кулагин покидает должность руководителя УФСБ по Белгородской области и уходит на новое место работы в Крыму. Официально информацию не комментировали, но источники Бел.Ру подтверждают информацию о новом начальнике в белгородском УФСБ.
Имя нового руководителя пока не называется. Александр Кулагин возглавил региональное УФСБ в декабре 2021 года. До него более пяти лет руководящую должность занимал Сергей Рожков, с 2013 года три года руководил Олег Южаков.
Александр Кулагин был руководителем и созданного после начала СВО оперативного штаба в Белгородской области.