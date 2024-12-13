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Posted 13 декабря, 07:22

Published 13 декабря, 07:22

Modified 13 декабря, 07:26

Updated 13 декабря, 07:26

В УФСБ по Белгородской области будет новый руководитель

В УФСБ по Белгородской области будет новый руководитель

13 декабря 2024, 07:22
Фото: 1MI.
По данным Бел.Ру нынешний руководитель ведомства возглавит управление ФСБ по Крыму.

Генерал-майор Александр Кулагин покидает должность руководителя УФСБ по Белгородской области и уходит на новое место работы в Крыму. Официально информацию не комментировали, но источники Бел.Ру подтверждают информацию о новом начальнике в белгородском УФСБ.

Имя нового руководителя пока не называется. Александр Кулагин возглавил региональное УФСБ в декабре 2021 года. До него более пяти лет руководящую должность занимал Сергей Рожков, с 2013 года три года руководил Олег Южаков.

Александр Кулагин был руководителем и созданного после начала СВО оперативного штаба в Белгородской области.

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#Евгений Грицков#Общество#Смена руководителя#Александр Кулагин#УФСБ по Белгородской области
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