В Белгородской области протестируют секретное оборудование для защиты от атак ВСУ

Posted 18 декабря, 06:37
Published 18 декабря, 06:37
Modified 18 декабря, 06:39
Updated 18 декабря, 06:39
Известно немного. Чиновник рассказал, что секретная поставка прибудет в Белгородскую область уже на следующей неделе. Опробовать устройства собираются на территории Шебекинского округа.
Глава региона также объяснил, почему не раскрывает все детали — не хочет, чтобы информацией завладела украинская сторона.
«Подробности, к сожалению, рассказать не могу по известным причинам, потому что публичное обращение и очень не хочется, чтобы эту информацию получил наш враг», — заявил Вячеслав Гладков.
Ранее жители того же Шебекино попросили защитить многоквартирные дома от атак дронов, обтянув их сеткой. Губернатор объяснил, что это недолговечно и невыгодно, но один подрядчик всё-таки решил опробовать этот метод в десяти домах.