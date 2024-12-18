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Posted 18 декабря, 06:37

Published 18 декабря, 06:37

Modified 18 декабря, 06:39

Updated 18 декабря, 06:39

В Белгородскую область поступит новое оборудование для защиты

В Белгородской области протестируют секретное оборудование для защиты от атак ВСУ

18 декабря 2024, 06:37
Фото: bel.ru. В Белгородскую область поступит новое оборудование для защиты
Сюжет
Приграничье
В утреннем обращении к жителям губернатор Вячеслав Гладков рассказал об итогах своей недавней командировки. Белгородским властям удалось договориться о поставке нового оборудования, которое поможет защитить людей от обстрелов. Что это может быть?

Известно немного. Чиновник рассказал, что секретная поставка прибудет в Белгородскую область уже на следующей неделе. Опробовать устройства собираются на территории Шебекинского округа.

Глава региона также объяснил, почему не раскрывает все детали — не хочет, чтобы информацией завладела украинская сторона.

«Подробности, к сожалению, рассказать не могу по известным причинам, потому что публичное обращение и очень не хочется, чтобы эту информацию получил наш враг», — заявил Вячеслав Гладков.

Ранее жители того же Шебекино попросили защитить многоквартирные дома от атак дронов, обтянув их сеткой. Губернатор объяснил, что это недолговечно и невыгодно, но один подрядчик всё-таки решил опробовать этот метод в десяти домах.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Защита#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атаки#Секретность
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