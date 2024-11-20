Почему МКД в Шебекино не защищают от дронов специальными сетками?

Также губернатор прокомментировал защиту МКД от беспилотников. Он отметил, что в зоне обстрелов в Шебекино находится минимум 80 многоквартирных домов: развесить на каждом сетки для защиты от БПЛА можно, однако эти меры будут неэффективны и недолговечны.