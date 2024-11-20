Почему МКД в Шебекино не защищают от дронов специальными сетками?

Posted 20 ноября, 15:12
Published 20 ноября, 15:12
Modified 20 ноября, 15:14
Updated 20 ноября, 15:14
В ходе пресс-конференции у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова поинтересовались, можно ли как-то обезопасить многоквартирные дома в Шебекино от атак БПЛА, а также немного видоизменить правила дорожного движения на время действия ракетной опасности, чтобы минимизировать риски.
«В связи с тем, что Шебекино находится почти на самой границе, не каждый беспилотник виден по системам детекции или наблюдения. Поэтому сказать о том, что есть системы реагирования по включению и выключению светофоров, нельзя. И придумать это физически невозможно. Но и отменить ПДД во время ракетных обстрелов категорически нельзя, потому что появится вседозволенность, увеличится аварийность», — ответил на часть вопроса глава региона.
Поэтому губернатор предлагает со всеми претензиями по нарушениям ПДД во время ракетных опасностей обращаться к областному правительству — проблемы будут решать в индивидуальном порядке.
Также губернатор прокомментировал защиту МКД от беспилотников. Он отметил, что в зоне обстрелов в Шебекино находится минимум 80 многоквартирных домов: развесить на каждом сетки для защиты от БПЛА можно, однако эти меры будут неэффективны и недолговечны.
«Это металлосварные конструкции, швеллера, которые нужно вынести метра на три-четыре по периметру дома и обвесить их сеткой. Но из-за зимы — снега и дождя — срок их жизни составит три-четыре дня. Они будут забиты снегом и от тяжести оборвутся. Поэтому ни по затратам, ни по исполнению это невыгодно», — объяснил губернатор.