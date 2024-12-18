Экс-замдиректора ресурсной организации в Белгороде заплатит 27,5 млн за взятку

Posted 18 декабря, 10:46
Published 18 декабря, 10:46
Modified 18 декабря, 10:48
Updated 18 декабря, 10:48
Суд установил, что с февраля прошлого года по июль 2024-го бывший заместитель гендиректора АО «Газпром Газораспределение Белгород» получил от руководителя коммерческой организации часть взятки в размере 14,6 млн рублей. Общая сумма незаконного денежного поощрения составила 27,5 млн рублей.
Взятка должна была помочь заместителю гендиректора «с закрытыми глазами» подписать акты приёмки выполненных работ по строительству газопровода высокого давления. Однако о преступлении стало известно правоохранительным органам.
В отношении работника «Газпрома» возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных и местных органах на протяжении восьми лет. Также ему назначили штраф в размере 27,5 млн рублей.
Приговор суда в законную силу ещё не вступил.