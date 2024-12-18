Экс-замдиректора ресурсной организации в Белгороде заплатит 27,5 млн за взятку

В отношении работника «Газпрома» возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных и местных органах на протяжении восьми лет. Также ему назначили штраф в размере 27,5 млн рублей.