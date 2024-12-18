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Posted 18 декабря, 08:27

Published 18 декабря, 08:27

Modified 18 декабря, 08:29

Updated 18 декабря, 08:29

Фото рабочего процесса на заводе

В «Агро-Белогорье» сместили гендиректора, проработавшего на должности 15 лет

18 декабря 2024, 08:27
Фото: группа ВК «Группа компаний „Агро-Белогорье“». Фото рабочего процесса на заводе

Ирина Ходосова стала новым гендиректором МПЗ «Агро-Белогорье»

Сюжет
Назначение
В «Агро-Белогорье» вновь кадровые перестановки: на этот раз выбрали нового гендиректора мясоперерабатывающего завода. Ирина Ходосова сместила прошлого руководителя, который занимал пост на протяжении 15 лет. Подробности сообщили в официальной группе «Агро-Белогорья».

В «Агро-Белогорье» назначили нового генерального директора мясоперерабатывающего завода. На должность утвердили Ирину Ходосову, которая до этого возглавляла мясоперерабатывающее производство департамента мясопереработки белгородского филиала ООО «Тамбовский бекон».

Ходосова сменила на посту Наталью Королькову, которая проработала в этой должности около 15 лет — с 29 июня 2009 года. Она решила остаться в проекте прошлых собственников «Агро-Белогорья», поэтому перешла в ООО «УК Развитие».

Добавим, что в 2023 году выручка мясоперерабатывающего завода составляла 26 млрд 242 млн 183 тыс. рублей, а чистая прибыль — 231 млн 372 тыс. рублей.

Напомним что после года судебных разбирательств в ноябре «Агро-Белогорье» слилось с «Русагро». Сразу после этого в АБ назначили нового генерального директора — Дмитрия Лабурцева, который с 2021 года возглавлял сельскохозяйственное бизнес-направление «Русагро».

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