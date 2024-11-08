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Posted 8 ноября, 15:30

Published 8 ноября, 15:30

Modified 8 ноября, 15:30

Updated 8 ноября, 15:30

Владимир Путин рассказал историю о белгородце

Путина впечатлил белгородец, а команду КВН — отношение на Первом канале

8 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Владимир Путин рассказал историю о белгородце
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Новости Белгорода
Рабочая неделя закончилась практически без происшествий. Стало известно, сколько женщин решили пойти в добровольческое формирование «Барс-Белгород» и почему. Владимир Путин поделился впечатлившей его историей про белгородца. А команда КВН рассказала, с чем им пришлось столкнуться в Высшей лиге.

Женщины идут в «Барс»

В конце рабочей недели стало известно, что ещё три женщины подписали контракт на службу в отряде «Барс-Белгород». Среди них — глава крупного пункта временного размещения Ольга Ряполова, медсестра Татьяна Сычёва, работающая там, и советница заместителя губернатора Вячеслава Гладкова. Над тем, чтобы пойти в добровольцы думают ещё пять женщин.

Ране в батальон вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко.Вместо неё муниципалитет временно возглавила Ирина Бережная.

О том, почему женщины захотели пойти на службу, мы писали здесь. Напомним, что некоторым белгородкам, по их словам, в военкоматах отказывали.

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Владимир Путин впечатлился белгородцем

Президент рассказал, что видел ролик, где корреспондент спрашивает у пожилого белгородца, куда он идёт. Дедушка ответил — голосовать, видимо, на президентских выборах. Они проходили весной, когда регион активно подвергался обстрелам.

На вопрос о том, зачем он это делает и не боится ли, мужчина ответил ёмко: «Я русский». Он уточнил, что незадолго до этого разговора была атака на регион.

Путина видео очень впечатлило. Он сказал, что такой ответ мог дать представитель любого этноса.

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Белгородскую команду КВН просили не называть свой город?

Команда «Близкие» рассказала журналистам об их опыте выступления в Высшей лиге. В дебютном сезоне участники столкнулись с небольшим негативом: их просили меньше упоминать Белгород, а многие люди вокруг либо не знали, что происходит в регионе, либо не хотели слушать.

Но в этом году они почувствовали большую поддержку от зрителей и, в частности, от Константина Эрнста.

Следующую игру команды земляков покажут 9 ноября на Первом канале в 21:35.

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