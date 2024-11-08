Путина впечатлил белгородец, а команду КВН — отношение на Первом канале

В конце рабочей недели стало известно, что ещё три женщины подписали контракт на службу в отряде «Барс-Белгород». Среди них — глава крупного пункта временного размещения Ольга Ряполова, медсестра Татьяна Сычёва, работающая там, и советница заместителя губернатора Вячеслава Гладкова. Над тем, чтобы пойти в добровольцы думают ещё пять женщин.