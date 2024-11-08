Путина впечатлил белгородец, а команду КВН — отношение на Первом канале

Posted 8 ноября, 15:30
Published 8 ноября, 15:30
Modified 8 ноября, 15:30
Updated 8 ноября, 15:30
В конце рабочей недели стало известно, что ещё три женщины подписали контракт на службу в отряде «Барс-Белгород». Среди них — глава крупного пункта временного размещения Ольга Ряполова, медсестра Татьяна Сычёва, работающая там, и советница заместителя губернатора Вячеслава Гладкова. Над тем, чтобы пойти в добровольцы думают ещё пять женщин.
Ране в батальон вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко.Вместо неё муниципалитет временно возглавила Ирина Бережная.
О том, почему женщины захотели пойти на службу, мы писали здесь. Напомним, что некоторым белгородкам, по их словам, в военкоматах отказывали.
Президент рассказал, что видел ролик, где корреспондент спрашивает у пожилого белгородца, куда он идёт. Дедушка ответил — голосовать, видимо, на президентских выборах. Они проходили весной, когда регион активно подвергался обстрелам.
На вопрос о том, зачем он это делает и не боится ли, мужчина ответил ёмко: «Я русский». Он уточнил, что незадолго до этого разговора была атака на регион.
Путина видео очень впечатлило. Он сказал, что такой ответ мог дать представитель любого этноса.
Команда «Близкие» рассказала журналистам об их опыте выступления в Высшей лиге. В дебютном сезоне участники столкнулись с небольшим негативом: их просили меньше упоминать Белгород, а многие люди вокруг либо не знали, что происходит в регионе, либо не хотели слушать.
Но в этом году они почувствовали большую поддержку от зрителей и, в частности, от Константина Эрнста.
Следующую игру команды земляков покажут 9 ноября на Первом канале в 21:35.