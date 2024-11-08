Реже упоминать город? О чём белгородских игроков КВН просили на Первом канале

Posted 8 ноября, 10:09
Published 8 ноября, 10:09
Modified 8 ноября, 10:09
Updated 8 ноября, 10:09
По словам участников команды «Близкие», люди из других российских городов зачастую либо совсем не знали, что происходит в Белгородской области, либо не хотели про это слушать.
Так, в дебютном сезоне команда даже столкнулась с небольшим негативом со стороны зала.
«Нам советовали не акцентировать внимание на том, что мы из Белгорода, и меньше произносить название города. Однако в этом году всё изменилось. В полуфинале мы ощутили невероятную поддержку от всего зала. Даже Константин Эрнст в четвертьфинале сказал: „Кто сейчас для нас ближе, чем Белгород?“», — рассказала участница команды Светлана Гамова.
При этом с сильным негативом со стороны зрителей и жюри команда всё же никогда не сталкивалась, добавила Светлана.
Вместе с тем белгородцы решили не акцентировать внимание на проблемах белгородского приграничья. Такое решение команда приняла самостоятельно.
«Мы решили не шутить на темы, связанные с Белгородом, потому что сейчас важно не провоцировать, а наоборот, быть друг к другу добрее и больше доверять», — говорят участники.
Следующую игру с участием белгородской команды КВН «Близкие» покажут на Первом канале 9 ноября. Эфир полуфинала Высшей лиги начнётся в 21:35.