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Posted 8 ноября, 10:09

Published 8 ноября, 10:09

Modified 8 ноября, 10:09

Updated 8 ноября, 10:09

Фото белгородской команды КВН «Близкие»

Реже упоминать город? О чём белгородских игроков КВН просили на Первом канале

8 ноября 2024, 10:09
Фото: личная страница Светланы Гамовой. Фото белгородской команды КВН «Близкие»

Белгородская команда КВН «Близкие» рассказала о негативе в дебютном сезоне

Сюжет
КВН
Сегодня, 8 ноября, отмечается Международный день КВН. В честь праздника журналисты «Аргументов и фактов» решили узнать у белгородской команды «Близкие» об их опыте выступления в Высшей лиге. Особое внимание уделили реакции зала на шутки про приграничный регион.

По словам участников команды «Близкие», люди из других российских городов зачастую либо совсем не знали, что происходит в Белгородской области, либо не хотели про это слушать.

Так, в дебютном сезоне команда даже столкнулась с небольшим негативом со стороны зала.

«Нам советовали не акцентировать внимание на том, что мы из Белгорода, и меньше произносить название города. Однако в этом году всё изменилось. В полуфинале мы ощутили невероятную поддержку от всего зала. Даже Константин Эрнст в четвертьфинале сказал: „Кто сейчас для нас ближе, чем Белгород?“», — рассказала участница команды Светлана Гамова.

При этом с сильным негативом со стороны зрителей и жюри команда всё же никогда не сталкивалась, добавила Светлана.

Вместе с тем белгородцы решили не акцентировать внимание на проблемах белгородского приграничья. Такое решение команда приняла самостоятельно.

«Мы решили не шутить на темы, связанные с Белгородом, потому что сейчас важно не провоцировать, а наоборот, быть друг к другу добрее и больше доверять», — говорят участники.

Следующую игру с участием белгородской команды КВН «Близкие» покажут на Первом канале 9 ноября. Эфир полуфинала Высшей лиги начнётся в 21:35.

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