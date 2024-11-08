«Я русский»: Путина впечатлил белгородец, отправившийся на выборы под обстрелами

Posted 8 ноября, 06:37
Published 8 ноября, 06:37
Modified 8 ноября, 06:39
Updated 8 ноября, 06:39
Президент Владимир Путин рассказал, что видел ролик, на котором иностранный корреспондент подходит на улице к мужчине в Белгородской области и спрашивает, куда тот направляется. Дедушка отвечает, что идёт голосовать.
По всей видимости, глава государства имел в виду президентские выборы. Они проводились весной, когда регион обстреливали активнее всего.
«Но это же опасно [говорит журналист]. Дроны могут прилететь. Зачем вы идёте? Почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. Мужчина, средних лет повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, „Я русский“. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса», — поделился президент.
В оригинале мужчина объясняет, что как раз потому, что буквально за несколько минут до записи случился обстрел, он и идёт голосовать, потому что это необходимо сделать.