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Posted 8 ноября, 06:37

Published 8 ноября, 06:37

Modified 8 ноября, 06:39

Updated 8 ноября, 06:39

Белгородец рассказал, почему шёл голосовать, несмотря на опасность для жизни

«Я русский»: Путина впечатлил белгородец, отправившийся на выборы под обстрелами

8 ноября 2024, 06:37
Фото: 1MI. Белгородец рассказал, почему шёл голосовать, несмотря на опасность для жизни

Путин рассказал историю про белгородца, который шёл на выборы под обстрелами

Сюжет
Новости Белгорода
Владимир Путин рассказал о случае, произошедшем в приграничном регионе, когда иностранный журналист обратился к местному жителю и поинтересовался, не опасается ли он идти на избирательный участок. Тот ответил ёмко.

Президент Владимир Путин рассказал, что видел ролик, на котором иностранный корреспондент подходит на улице к мужчине в Белгородской области и спрашивает, куда тот направляется. Дедушка отвечает, что идёт голосовать.

По всей видимости, глава государства имел в виду президентские выборы. Они проводились весной, когда регион обстреливали активнее всего.

«Но это же опасно [говорит журналист]. Дроны могут прилететь. Зачем вы идёте? Почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. Мужчина, средних лет повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, „Я русский“. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса», — поделился президент.

В оригинале мужчина объясняет, что как раз потому, что буквально за несколько минут до записи случился обстрел, он и идёт голосовать, потому что это необходимо сделать.

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#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Президентские выборы
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