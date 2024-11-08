Чиновники пообещали белгородским «барсам» зарплату в 120 тыс., но потом «передумали»

Мужчина поинтересовался в социальных сетях, соответствует ли действительности информация о том, что участники отряда «Барс-Белгород» получают заработную плату в 120 тысяч рублей. По его словам, об этом сообщили в администрации села Репенка Алексеевского округа. Эта информация была опубликована на официальном сайте администрации, откуда позднее её всё же удалили.