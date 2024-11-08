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Posted 8 ноября, 10:38

Published 8 ноября, 10:38

Modified 8 ноября, 10:38

Updated 8 ноября, 10:38

Белгородцам пообещали высокую зарплату за участие в отряде «Барс»

Чиновники пообещали белгородским «барсам» зарплату в 120 тыс., но потом «передумали»

8 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI. Белгородцам пообещали высокую зарплату за участие в отряде «Барс»

Глава округа объяснила недопонимание по поводу зарплаты бойцов «Барс-Белгород»

Сюжет
Зарплата
Информацию о зарплате в 120 тысяч рублей опубликовали на сайте администрации одного из сёл Алексеевского округа. Однако затем выяснилось, что на деле заработная плата бойцов примерно на 40 тысяч ниже заявленной. Информацию с сайта в итоге убрали.

Мужчина поинтересовался в социальных сетях, соответствует ли действительности информация о том, что участники отряда «Барс-Белгород» получают заработную плату в 120 тысяч рублей. По его словам, об этом сообщили в администрации села Репенка Алексеевского округа. Эта информация была опубликована на официальном сайте администрации, откуда позднее её всё же удалили.

Опубликованная на сайте администрации информация о зарплате в 120 тысяч рублейОпубликованная на сайте администрации информация о зарплате в 120 тысяч рублей
Опубликованная на сайте администрации информация о зарплате в 120 тысяч рублей. Фото: страница Вячеслава Гладкова

На обращение ответила глава муниципалитета Светлана Халеева. Она отметила, что при вступлении в батальон белгородцам положена единовременная выплата в размере 40,5 тысячи рублей, а ежемесячная зарплата складывается из выплат от Минобороны и областного правительства.

«Ежемесячная заработная плата складывается из следующих выплат: по линии Министерства обороны РФ от 35 000 рублей (в зависимости от занимаемой должности), по линии губернатора Белгородской области — 45 000 рублей», — отметила Халеева.

Позже с мужчиной связалась глава посёлка, и те, как заявляет Халеева, нашли взаимопонимание в вопросе оплаты труда членам «Барса-Белгород».

Ранее сообщалось, что бойцы отряда будут получать минимум 80 тысяч рублей — эта сумма может увеличиваться на 45 тысяч в зависимости от выполненных боевых задач. При этом единовременную выплату в 3 млн рублей, положенную заключившим контракт с Минобороны РФ и отправившимся в зону СВО, члены «Барса» не получат.

Законные 45 тысяч, входящие в минимальные 80 тысяч, которые выплачивает региональное правительство, можно получить только в том случае, если у бойца нет замечаний от командира и он отслужил в отряде полный месяц.

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