Чиновники пообещали белгородским «барсам» зарплату в 120 тыс., но потом «передумали»

Posted 8 ноября, 10:38
Published 8 ноября, 10:38
Modified 8 ноября, 10:38
Updated 8 ноября, 10:38
Мужчина поинтересовался в социальных сетях, соответствует ли действительности информация о том, что участники отряда «Барс-Белгород» получают заработную плату в 120 тысяч рублей. По его словам, об этом сообщили в администрации села Репенка Алексеевского округа. Эта информация была опубликована на официальном сайте администрации, откуда позднее её всё же удалили.
На обращение ответила глава муниципалитета Светлана Халеева. Она отметила, что при вступлении в батальон белгородцам положена единовременная выплата в размере 40,5 тысячи рублей, а ежемесячная зарплата складывается из выплат от Минобороны и областного правительства.
«Ежемесячная заработная плата складывается из следующих выплат: по линии Министерства обороны РФ от 35 000 рублей (в зависимости от занимаемой должности), по линии губернатора Белгородской области — 45 000 рублей», — отметила Халеева.
Позже с мужчиной связалась глава посёлка, и те, как заявляет Халеева, нашли взаимопонимание в вопросе оплаты труда членам «Барса-Белгород».
Ранее сообщалось, что бойцы отряда будут получать минимум 80 тысяч рублей — эта сумма может увеличиваться на 45 тысяч в зависимости от выполненных боевых задач. При этом единовременную выплату в 3 млн рублей, положенную заключившим контракт с Минобороны РФ и отправившимся в зону СВО, члены «Барса» не получат.
Законные 45 тысяч, входящие в минимальные 80 тысяч, которые выплачивает региональное правительство, можно получить только в том случае, если у бойца нет замечаний от командира и он отслужил в отряде полный месяц.