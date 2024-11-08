Четыре женщины вступили в отряд «Барс-Белгород». Кто они?

Вместе с Мариной в «Барс» в одно время вступила и другая белгородка — Ольга Ряполова. Женщина с 2022 года была руководителем крупнейшего в регионе пункта временного размещения, где, по её словам, набралась большого опыта и решила встать на защиту Родины.