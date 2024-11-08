Четыре женщины вступили в отряд «Барс-Белгород». Кто они?

Posted 8 ноября, 12:24
Published 8 ноября, 12:24
Modified 8 ноября, 12:26
Updated 8 ноября, 12:26
В конце октября в отряд «Барс-Белгород» вступила Марина Фалькова. Девушка «засветилась» в видеозаписи, опубликованной на странице губернатора Вячеслава Гладкова, после чего стала получать сообщения от знакомых. Подтвердить их догадки белгородка решила публикацией на своей странице в соцсети.
«Да, друзья мои, вы верно подметили. Посоветовавшись со своей семьёй, я приняла решение вступить в отряд „Барс-Белгород“. Мне предстоит пройти обучение боевой подготовке в одной из воинских частей. Затем — исполнять свои обязанности по защите нашей территории. Моё решение, хорошо обдумано! Для меня главное — быть достойным примером для своих детей! Мой сын, моя доченька и, конечно же, родные будут гордиться мной!» — написала в Сети Фалькова.
Ранее стало известно, что в отряд «Барс-Белгород» вступила советница одного из заместителей губернатора.
Вместе с Мариной в «Барс» в одно время вступила и другая белгородка — Ольга Ряполова. Женщина с 2022 года была руководителем крупнейшего в регионе пункта временного размещения, где, по её словам, набралась большого опыта и решила встать на защиту Родины.
«Вступление в „Барс“ осознанное, целенаправленное, как и в тероборону. Ну, а почему нет? С физподготовкой у меня всё норм, образование позволяет, опыт есть, трудности меня не пугают. Да, я уверена, что справлюсь, уверена, что буду полезна. И если я хоть чем-то смогу приблизить победу, хоть на милисекундочку, то всë не зря! Одного боюсь — облажаться… Но не боятся только недалëкие люди. Надеюсь, что осилю, не подведу и быть добру, друзья!» — написала в Сети Ольга.
Добавим, что о встрече с Ольгой Ряполовой глава региона писал на своей странице в соцсетях. Он отметил, что тогда и узнал о желании женщины вступить в отряд, чему очень удивился.
«Я, конечно, не перестаю удивляться мужеству наших женщин, наших жителей. Я повторял и буду повторять, что они — гордость нашей страны, образец для многих», — отметил Гладков.
Третьей белгородкой, решившей вступить в отряд «Барс», стала медсестра Татьяна Сычёва. Женщина помогает людям в том же ПВР, которым руководит Ольга Ряполова.
«Наше село разбили, эвакуировали. В данный момент нахожусь в ПВР, работаю также там. Почему дети наши погибают, а я здесь нахожусь? Может быть, принесу какую-то пользу и там, в „Барсе“, чему-то научусь, что потом смогу применить в мирной жизни», — объяснила свой выбор Татьяна.
Ранее в батальон вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко. Вместо неё муниципалитет временно возглавила Ирина Бережная — первый заместитель главы.
До этого сын Руденко подписал контракт с Минобороны РФ.