Первая женщина вступила в «Барс-Белгород» — и это глава района

Галина Руденко с марта 2020 года была главой приграничной Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге. В сентябре 2023 года стало известно, что она перейдёт на работу в Красногвардейский район. Официально Руденко вступила в должность главы администрации в ноябре того же года.