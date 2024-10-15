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Posted 15 октября, 06:29

Published 15 октября, 06:29

Modified 16 октября, 08:01

Updated 16 октября, 08:01

Галина Руденко

Первая женщина вступила в «Барс-Белгород» — и это глава района

15 октября 2024, 06:29
Фото: страница Галины Руденко в соцсети
Галина Руденко

Глава района Руденко и главврач скорой помощи Жиров вступили в «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
В регионе продолжается формирование отряда «Барс-Белгород». В него вступили ещё два человека, в том числе — первая женщина. Как заявил Вячеслав Гладков, он ценит это решение, но переживает из-за кадровых проблем.

В отряд «Барс-Белгород» вступила первая женщина. Речь идёт о главе Красногвардейского района Галине Руденко.

«Галина Ивановна, конечно, настоящий боец из семьи бойцов, где практически все мужчины воевали и воюют. Конечно, я понимаю, что она иначе поступить и не могла», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Галина Руденко с марта 2020 года была главой приграничной Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге. В сентябре 2023 года стало известно, что она перейдёт на работу в Красногвардейский район. Официально Руденко вступила в должность главы администрации в ноябре того же года.

Ранее сама она рассказала, что её сын подписал контракт с Минобороны.

Кроме того, в «Барс-Белгород» вступил главврач областной скорой помощи Алексей Жиров. Ранее он рассказал, что его брата мобилизовали, он служит в артиллерийской части.

Алексей ЖировАлексей Жиров
Алексей Жиров. Фото: страница Алексея Жирова в ВК

Губернатор отметил, что ценит решение тех, кто захотел вступить в отряд, однако это обернулось кадровыми проблемами. Проблему попытаются решить совместно с Минобороны.

Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации — в первую очередь руководителей, которые будут помогать «Барсу-Белгород» и не оставят свои рабочие места, потому что кадровая проблема, ещё раз повторюсь, есть во всех сферах.
Вячеслав Гладков

Ранее в «Барс-Белгород» ушли депутат областной думы Сергей Попов, заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов, священник Дмитрий Холтин. А вот мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова врачи пока не пустили по медицинским показаниям.

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