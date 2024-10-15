Первая женщина вступила в «Барс-Белгород» — и это глава района

Posted 15 октября, 06:29
Published 15 октября, 06:29
Modified 16 октября, 08:01
Updated 16 октября, 08:01
В отряд «Барс-Белгород» вступила первая женщина. Речь идёт о главе Красногвардейского района Галине Руденко.
«Галина Ивановна, конечно, настоящий боец из семьи бойцов, где практически все мужчины воевали и воюют. Конечно, я понимаю, что она иначе поступить и не могла», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Галина Руденко с марта 2020 года была главой приграничной Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге. В сентябре 2023 года стало известно, что она перейдёт на работу в Красногвардейский район. Официально Руденко вступила в должность главы администрации в ноябре того же года.
Ранее сама она рассказала, что её сын подписал контракт с Минобороны.
Кроме того, в «Барс-Белгород» вступил главврач областной скорой помощи Алексей Жиров. Ранее он рассказал, что его брата мобилизовали, он служит в артиллерийской части.
Губернатор отметил, что ценит решение тех, кто захотел вступить в отряд, однако это обернулось кадровыми проблемами. Проблему попытаются решить совместно с Минобороны.
Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации — в первую очередь руководителей, которые будут помогать «Барсу-Белгород» и не оставят свои рабочие места, потому что кадровая проблема, ещё раз повторюсь, есть во всех сферах.
Вячеслав Гладков
Ранее в «Барс-Белгород» ушли депутат областной думы Сергей Попов, заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов, священник Дмитрий Холтин. А вот мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова врачи пока не пустили по медицинским показаниям.