Советница заместителя губернатора решила уйти в «Барс-Белгород»

Posted 8 ноября, 06:09
Published 8 ноября, 06:09
Modified 8 ноября, 06:11
Updated 8 ноября, 06:11
7 ноября контракт на вступление в отряд «Барс-Белгород» подписали ещё три женщины. Это глава крупного пункта временного размещения в регионе, работающая в этом ПВР медсестра, а также советник одного из заместителей губернатора.
Ещё пять женщин думают над тем, чтобы подписать контракт, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, никто не будет оставлять женщин оставлять в окопах с оружием в руках. В основном им достанется роль медсестёр и поваров.
Ранее в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко. До вчерашнего дня она была единственной женщиной в отряде.
При этом ранее одна из пожелавших вступить в «Барс-Белгород» пожаловалась, что в военкомате ей отказали. Ситуацию прокомментировал глава региона.
Добавим, что по состоянию на октябрь в белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» числилось более 40 женщин.