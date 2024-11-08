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Posted 8 ноября, 06:09

Published 8 ноября, 06:09

Modified 8 ноября, 06:11

Updated 8 ноября, 06:11

Женщины продолжают пополнять ряды отряда «Барс-Белгород»

Советница заместителя губернатора решила уйти в «Барс-Белгород»

8 ноября 2024, 06:09
Фото: 1MI. Женщины продолжают пополнять ряды отряда «Барс-Белгород»

Три женщины войдут в «Барс-Белгород», ещё пять думают о подписании контракта

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Новости Белгорода
Накануне контракт подписали глава крупного ПВР в регионе, медсестра этого пункта временного размещения, а также советник одного из заместителей губернатора. Ещё пять женщин тоже хотят пополнить ряды добровольцев, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

7 ноября контракт на вступление в отряд «Барс-Белгород» подписали ещё три женщины. Это глава крупного пункта временного размещения в регионе, работающая в этом ПВР медсестра, а также советник одного из заместителей губернатора.

Ещё пять женщин думают над тем, чтобы подписать контракт, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, никто не будет оставлять женщин оставлять в окопах с оружием в руках. В основном им достанется роль медсестёр и поваров.

Ранее в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко. До вчерашнего дня она была единственной женщиной в отряде.

При этом ранее одна из пожелавших вступить в «Барс-Белгород» пожаловалась, что в военкомате ей отказали. Ситуацию прокомментировал глава региона.

Добавим, что по состоянию на октябрь в белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» числилось более 40 женщин.

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