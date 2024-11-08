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Posted 8 ноября, 09:32

Published 8 ноября, 09:32

Modified 8 ноября, 09:32

Updated 8 ноября, 09:32

Белгород становится городом заборов

Заборов становится больше: жителей Белгорода удивило появление ещё одного ограждения

8 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI. Белгород становится городом заборов

В Белгороде перекрыли забором проход к ж/д мосту на Донецкой

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Новости Белгорода
Жители улицы Донецкая в Белгороде задали вопрос главе городской администрации о том, почему в районе «Мебельного города» перекрыли дорогу к железнодорожному мосту. Там установили забор, но горожане не понимают, зачем. Валентин Демидов объяснил.

Железнодорожный мост — это значимый элемент транспортной системы. Существуют определённые правила, направленные на обеспечение его безопасности.

Именно поэтому решили установить ограждение на улице Донецкой в Белгороде. Речь идёт в том числе о защите от террористических угроз.

На этом участке есть пешеходная дорожка, которая не перекрыта и не ограничивает движение жителей улицы Донецкой.

«Понимаю, что жителям немного придётся нарушить привычный маршрут, но всё-таки это вопрос безопасности», — подытожил Демидов.

У белгородцев и ранее возникали вопросы к целесообразности установки заборов. В частности, рядом со школами и детскими садами.

В Белгороде установили очередные заборы у проезжей части
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Ограждение#Белгород#Забор#Пешеходная дорожка#Железнодорожный мост#Валентин Демидов#Донецкая улица
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