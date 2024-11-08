Заборов становится больше: жителей Белгорода удивило появление ещё одного ограждения

Posted 8 ноября, 09:32
Published 8 ноября, 09:32
Modified 8 ноября, 09:32
Updated 8 ноября, 09:32
Железнодорожный мост — это значимый элемент транспортной системы. Существуют определённые правила, направленные на обеспечение его безопасности.
Именно поэтому решили установить ограждение на улице Донецкой в Белгороде. Речь идёт в том числе о защите от террористических угроз.
На этом участке есть пешеходная дорожка, которая не перекрыта и не ограничивает движение жителей улицы Донецкой.
«Понимаю, что жителям немного придётся нарушить привычный маршрут, но всё-таки это вопрос безопасности», — подытожил Демидов.
У белгородцев и ранее возникали вопросы к целесообразности установки заборов. В частности, рядом со школами и детскими садами.