Заборов становится больше: жителей Белгорода удивило появление ещё одного ограждения

В Белгороде перекрыли забором проход к ж/д мосту на Донецкой

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Жители улицы Донецкая в Белгороде задали вопрос главе городской администрации о том, почему в районе «Мебельного города» перекрыли дорогу к железнодорожному мосту. Там установили забор, но горожане не понимают, зачем. Валентин Демидов объяснил.