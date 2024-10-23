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Posted 23 октября, 06:34

Published 23 октября, 06:34

Modified 23 октября, 06:36

Updated 23 октября, 06:36

Глава ПВР решила вступить в «Барс-Белгород»

Глава ПВР решила вступить в «Барс-Белгород»

23 октября 2024, 06:34
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Всё больше людей вступают в специальное подразделение для защиты региона. Ещё одна женщина — руководитель одного из крупнейших пунктов временного размещения, рассказал Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал, что встретил её по дороге домой и она сообщила о решении идти в «Барс-Белгород». Объяснила это тем, что за время работы ПВР в гостинице получила такой опыт, что готова к защите Родины.

В отряд вступило уже много чиновников — замы губернатора, главы районов — и других известных людей. О том, что такое «Барс-Белгород», какие задачи перед ним стоят и как в него вступить, мы делали отдельный материал.

Накануне желание вступить в подразделение изъявил даже учащийся в Белгороде студент из Анголы.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Самооборона#СВО#Барс-Белгород#Руководитель пункта ПВР
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