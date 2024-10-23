Глава ПВР решила вступить в «Барс-Белгород»

Posted 23 октября, 06:34
Published 23 октября, 06:34
Modified 23 октября, 06:36
Updated 23 октября, 06:36
Гладков рассказал, что встретил её по дороге домой и она сообщила о решении идти в «Барс-Белгород». Объяснила это тем, что за время работы ПВР в гостинице получила такой опыт, что готова к защите Родины.
В отряд вступило уже много чиновников — замы губернатора, главы районов — и других известных людей. О том, что такое «Барс-Белгород», какие задачи перед ним стоят и как в него вступить, мы делали отдельный материал.
Накануне желание вступить в подразделение изъявил даже учащийся в Белгороде студент из Анголы.