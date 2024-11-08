В Белгороде погасла ещё одна звезда. Что произошло?

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В мэрии ответили, что демонтировать инсталляцию на Арбате решили из-за окончания военно-патриотических праздников. Ремонтировать её не будут, так как её состояние удовлетворительное. А когда и где она появится снова, пока что сказать не могут.