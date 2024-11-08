В Белгороде погасла ещё одна звезда. Что произошло?

Posted 8 ноября, 13:30
Published 8 ноября, 13:30
Modified 8 ноября, 13:32
Updated 8 ноября, 13:32
В конце октября жители Белгорода заметили, что с белгородского Арбата пропала звезда, та самая инсталляция, сиявшая по вечерам, пока частично не перегорела. Местные медиа предположили, что её убрали на время ремонта.
Редакция Бел.Ру обратилась с запросом в мэрию. Как там ответили, звезда в ремонте не нуждается и находится в нормальном состоянии. Убрали её на время зимней «спячки», т. е. на зимнее хранение «в связи с окончанием праздников военно-патриотической тематики».
Где инсталляция появится в следующий раз, неизвестно. В мэрии заявили, что её местоположение зависит от праздничной концепции, которую разработает управление архитектуры и градостроительства.
А вот новогодние украшения для улиц Белгорода вполне может ждать ремонт. От покупки новых в этом году власти решили отказаться, поэтому пока что на осмотр отправили старые, чтобы выявить возможные дефекты.