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Posted 8 ноября, 13:30

Published 8 ноября, 13:30

Modified 8 ноября, 13:32

Updated 8 ноября, 13:32

Инсталляция на белгородском Арбате

В Белгороде погасла ещё одна звезда. Что произошло?

8 ноября 2024, 13:30
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова | Белгород». Сломанная инсталляция. Инсталляция на белгородском Арбате
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Новости Белгорода
В мэрии ответили, что демонтировать инсталляцию на Арбате решили из-за окончания военно-патриотических праздников. Ремонтировать её не будут, так как её состояние удовлетворительное. А когда и где она появится снова, пока что сказать не могут.

В конце октября жители Белгорода заметили, что с белгородского Арбата пропала звезда, та самая инсталляция, сиявшая по вечерам, пока частично не перегорела. Местные медиа предположили, что её убрали на время ремонта.

Редакция Бел.Ру обратилась с запросом в мэрию. Как там ответили, звезда в ремонте не нуждается и находится в нормальном состоянии. Убрали её на время зимней «спячки», т. е. на зимнее хранение «в связи с окончанием праздников военно-патриотической тематики».

Где инсталляция появится в следующий раз, неизвестно. В мэрии заявили, что её местоположение зависит от праздничной концепции, которую разработает управление архитектуры и градостроительства.

А вот новогодние украшения для улиц Белгорода вполне может ждать ремонт. От покупки новых в этом году власти решили отказаться, поэтому пока что на осмотр отправили старые, чтобы выявить возможные дефекты.

Отправили на ремонт? «Перегоревшую» звезду в Белгороде убрали с Арбата
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Арбат#Новогодние украшения
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