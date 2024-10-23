Берут или нет? Белгородка рассказала об отказе военкомата принять её в «Барс»

Posted 23 октября, 12:39
Published 23 октября, 12:39
Modified 23 октября, 12:50
Updated 23 октября, 12:50
Жительница Белгородской области пожаловалась, что её не захотели принимать в ряды добровольческого отряда «Барс-Белгород». Она утверждает, что обращалась в военкомат, но ушла ни с чем.
«Буквально пять дней назад я была в военкомате по повестке, и мне чётко ответили: „В ‚Барс-Белгород‘ женщин не берут!“. А тут читаешь и диву даёшься, оказывается, берут, но элиту! Очень неприятный осадок…» — написала пользовательница в соцсетях.
Оперштаб Белгородской области пообещал разобраться в ситуации.
Ситуация странная, ведь известно, что в формирование уже ушла как минимум одна женщина. Речь идёт о главе Красногвардейского района Галине Руденко. На посту её временно заменит первый заместитель — Ирина Бережная.
Но не только Руденко изъявила желание вступить в ряды «барсов». Это сделала и глава ПВР в Белгороде, как рассказал в своём утреннем обращении от 23 октября губернатор.
Да и он сам говорил, что женщин в отряд брать готовы, но на должности поваров, медиков и по ряду других специальностей.
Комментарий в соцсетях вызвал большой резонанс. Отказывают, по рассказам пользователей, и мужчинам. А берут в «Барс-Белгород», считают белгородцы, «только элиту». Имеются ввиду, конечно, чиновники, начавшие недавно массово подписывать контракты.
«Что-то все чиновники в „Барс“ потянулись?»
«Где-то читала о том, что руководящие должности должны занимать только те, кто был участником СВО. [СВО и „Барс-Белгород“ — разные вещи. Участники второго проходят службу в приграничье Белгородской области, а не на территории проведения спецоперации — Прим. ред.] Они там пробудут недолго и все быстро вернутся на свои места».
Но не все согласны с этой точкой зрения.
«Никто элитой их не считает и не относится к ним так. Везде зовут и приглашают в это подразделение. К мужу на работу тоже приходили агитировали. Просто когда обычные мужчины идут, это не афишируется и не вызывает такой резонанс».
Другая группа комментаторов считает, что «отказники» просто не подошли по каким-то критериям.
Напомним, что недавно Вячеслав Гладков пообещал помочь вступить в батальон студенту из Анголы, который обучается в НИУ «БелГу».