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Posted 23 октября, 12:39

Published 23 октября, 12:39

Modified 23 октября, 12:50

Updated 23 октября, 12:50

Белгородцы неоднозначно реагируют на поголовную тенденцию вступать в ряды «барсов» у чиновников

Берут или нет? Белгородка рассказала об отказе военкомата принять её в «Барс»

23 октября 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы неоднозначно реагируют на поголовную тенденцию вступать в ряды «барсов» у чиновников
Сюжет
Чиновники
В батальон «Барс-Белгород» принимают всех: чиновников, коммунальщиков, участников теробороны. Даже женщин. Или всё-таки нет? По крайне мере одной белгородке, по её же словам, в военкомате отказали. Почему и что думают остальные жители области? Прокомментировал ситуацию и оперштаб.

Жительница Белгородской области пожаловалась, что её не захотели принимать в ряды добровольческого отряда «Барс-Белгород». Она утверждает, что обращалась в военкомат, но ушла ни с чем.

«Буквально пять дней назад я была в военкомате по повестке, и мне чётко ответили: „В ‚Барс-Белгород‘ женщин не берут!“. А тут читаешь и диву даёшься, оказывается, берут, но элиту! Очень неприятный осадок…» — написала пользовательница в соцсетях.

Оперштаб Белгородской области пообещал разобраться в ситуации.

Ситуация странная, ведь известно, что в формирование уже ушла как минимум одна женщина. Речь идёт о главе Красногвардейского района Галине Руденко. На посту её временно заменит первый заместитель — Ирина Бережная.

Но не только Руденко изъявила желание вступить в ряды «барсов». Это сделала и глава ПВР в Белгороде, как рассказал в своём утреннем обращении от 23 октября губернатор.

Да и он сам говорил, что женщин в отряд брать готовы, но на должности поваров, медиков и по ряду других специальностей.

Комментарий в соцсетях вызвал большой резонанс. Отказывают, по рассказам пользователей, и мужчинам. А берут в «Барс-Белгород», считают белгородцы, «только элиту». Имеются ввиду, конечно, чиновники, начавшие недавно массово подписывать контракты.

«Что-то все чиновники в „Барс“ потянулись?»
«Где-то читала о том, что руководящие должности должны занимать только те, кто был участником СВО. [СВО и „Барс-Белгород“ — разные вещи. Участники второго проходят службу в приграничье Белгородской области, а не на территории проведения спецоперации — Прим. ред.] Они там пробудут недолго и все быстро вернутся на свои места».

Но не все согласны с этой точкой зрения.

«Никто элитой их не считает и не относится к ним так. Везде зовут и приглашают в это подразделение. К мужу на работу тоже приходили агитировали. Просто когда обычные мужчины идут, это не афишируется и не вызывает такой резонанс».

Другая группа комментаторов считает, что «отказники» просто не подошли по каким-то критериям.

Напомним, что недавно Вячеслав Гладков пообещал помочь вступить в батальон студенту из Анголы, который обучается в НИУ «БелГу».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Чиновники#Военкомат#Приграничье#Галина Руденко#Барс-Белгород#Добровольческий отряд#Женщины в армии
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