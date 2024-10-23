Берут или нет? Белгородка рассказала об отказе военкомата принять её в «Барс»

Сюжет Чиновники

В батальон «Барс-Белгород» принимают всех: чиновников, коммунальщиков, участников теробороны. Даже женщин. Или всё-таки нет? По крайне мере одной белгородке, по её же словам, в военкомате отказали. Почему и что думают остальные жители области? Прокомментировал ситуацию и оперштаб.