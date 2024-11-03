bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 15:30

Published 3 ноября, 15:30

Modified 3 ноября, 15:30

Updated 3 ноября, 15:30

Обстрелы ВСУ и поддержка бизнесу: как прошло воскресенье в Белгородской области

Обстрелы ВСУ и поддержка бизнесу: как прошло воскресенье в Белгородской области

3 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Беспилотник
В воскресенье, 3 ноября 2024 года, Белгородская область несколько раз подвергалась обстрелам ВСУ. Один мужчина погиб из-за атаки дрона-камикадзе, четверо человек попали под обстрел и получили ранения, а правительство РФ выделит приграничным бизнесам 350 млн рублей компенсации зарплаты.

Из-за дрона ВСУ в белгородском приграничье погиб мужчина, ранено ещё четверо

В Белгородской области 3 ноября в Волоконовском районе произошло ЧП с беспилотником, в результате которого один человек погиб.

ВСУ атаковали хутор Киселёв в Волоконовском районе с помощью БПЛА. В результате взрыва погиб мужчина. Он скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

В результате обстрела со стороны ВСУ в населённом пункте Октябрьский Белгородского района, пострадали четыре мирных жителя.

Двух женщин и мужчину с осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Четвёртую пострадавшую с черепно-мозговой травмой и ранением лица бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.

В результате обстрела в двух многоквартирных домах были повреждены окна в семи квартирах. В пяти частных домах выбило окна, повреждены кровли, фасады и хозяйственные постройки. Также были повреждены 21 автомобиль и три торговых объекта.

На территории посёлка были обнаружены суббоеприпасы «Колокольчик». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей быть осторожными и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения предметов, похожих на боеприпасы, необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Узнать подробнее

В Белгородской области ожидается снег и мокрый снег

4 ноября ночью и днём синоптики обещают осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах образуется гололедица. Днём ожидается ветер со скоростью 9-14 м/с, местами возможны порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, днём — от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, сообщает МЧС по региону.

Снег и мокрый снег «порадуют» белгородцев перед началом рабочей недели
Узнать подробнее

Из федерального бюджета выделили 350 млн рублей для поддержки бизнесов в приграничье

Правительство Российской Федерации выделило 350 миллионов рублей для поддержки предприятий, расположенных в приграничных районах. В рамках этой инициативы будет частично компенсирована заработная плата сотрудников, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за оперативной ситуации, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Аналогичные меры поддержки будут сделаны для Курской и Брянской областей.

Более подробную информацию о том, какие предприятия могут претендовать на получение этой поддержки, можно получить в министерстве социальной защиты населения Белгородской области или министерстве экономического развития региона.

Правительство РФ выделило 350 млн рублей на компенсации простоя белгородским бизнесам
Узнать подробнее

За сутки в Белгородской области пострадал один мужчина: его автомобиль атаковал дрон-камикадзе

Губернатор Белгородской области сообщил об атаках ВСУ за сутки.

В Белгородском районе в селе Ясные Зори водитель автомобиля получил средней степени тяжести травмы при атаке дрона-камикадзе. Машина была уничтожена.

В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка и Козинка попали под обстрел четыре раза. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Над Ивнянским районом ПВО сбило БПЛА самолётного типа, последствий не выявлено.

В Краснояружском районе обстреливались сёла Вязовое и Староселье, сброшено три боеприпаса с двух БПЛА, без повреждений.

В Шебекинском округе обстреляли Шебекино, сёла Графовка и Середа, также ВСУ атаковали тремя БПЛА, один из которых сбили ПВО. Повреждены восемь легковых автомобилей.

Из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом пострадал мужчина
Узнать подробнее

Шебекино, Октябрьский и Тишанка вновь под обстрелом

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате семи атак БПЛА на предприятие в Шебекино были повреждены производственные помещения и ограждение.

Также обстрелу подвергся посёлок Октябрьский в Белгородском районе. В результате были повреждены семь частных домов. В одном из домов из-за попадания снаряда загорелась крыша, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС. Также был повреждён автомобиль.

Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли из артиллерийских орудий. В результате в одном частном доме повредило хозпостройки, фасад и забор. Во втором доме были повреждены забор и фасад осколками.

Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрелы ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Старый мэр Белгорода хочет стать новым, а ВСУ пытаются прорвать границу? Итоги дняЛучшие и худшие колбасы и сосиски по версии Роскачества: итоги исследованияРаненые бойцы теробороны, снос домов в центре: итоги дня в Белгородской области
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Беспилотник#Итоги недели#Раненые#Белгород#Обстрел#Погибший#ВСУ#Поддержка бизнеса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика