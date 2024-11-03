Обстрелы ВСУ и поддержка бизнесу: как прошло воскресенье в Белгородской области

Posted 3 ноября, 15:30
Published 3 ноября, 15:30
Modified 3 ноября, 15:30
Updated 3 ноября, 15:30
В Белгородской области 3 ноября в Волоконовском районе произошло ЧП с беспилотником, в результате которого один человек погиб.
ВСУ атаковали хутор Киселёв в Волоконовском районе с помощью БПЛА. В результате взрыва погиб мужчина. Он скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.
В результате обстрела со стороны ВСУ в населённом пункте Октябрьский Белгородского района, пострадали четыре мирных жителя.
Двух женщин и мужчину с осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Четвёртую пострадавшую с черепно-мозговой травмой и ранением лица бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.
В результате обстрела в двух многоквартирных домах были повреждены окна в семи квартирах. В пяти частных домах выбило окна, повреждены кровли, фасады и хозяйственные постройки. Также были повреждены 21 автомобиль и три торговых объекта.
На территории посёлка были обнаружены суббоеприпасы «Колокольчик». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей быть осторожными и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения предметов, похожих на боеприпасы, необходимо сообщить об этом по номеру 112.
4 ноября ночью и днём синоптики обещают осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах образуется гололедица. Днём ожидается ветер со скоростью 9-14 м/с, местами возможны порывы до 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, днём — от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, сообщает МЧС по региону.
Правительство Российской Федерации выделило 350 миллионов рублей для поддержки предприятий, расположенных в приграничных районах. В рамках этой инициативы будет частично компенсирована заработная плата сотрудников, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за оперативной ситуации, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Аналогичные меры поддержки будут сделаны для Курской и Брянской областей.
Более подробную информацию о том, какие предприятия могут претендовать на получение этой поддержки, можно получить в министерстве социальной защиты населения Белгородской области или министерстве экономического развития региона.
Губернатор Белгородской области сообщил об атаках ВСУ за сутки.
В Белгородском районе в селе Ясные Зори водитель автомобиля получил средней степени тяжести травмы при атаке дрона-камикадзе. Машина была уничтожена.
В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка и Козинка попали под обстрел четыре раза. Обошлось без пострадавших и повреждений.
Над Ивнянским районом ПВО сбило БПЛА самолётного типа, последствий не выявлено.
В Краснояружском районе обстреливались сёла Вязовое и Староселье, сброшено три боеприпаса с двух БПЛА, без повреждений.
В Шебекинском округе обстреляли Шебекино, сёла Графовка и Середа, также ВСУ атаковали тремя БПЛА, один из которых сбили ПВО. Повреждены восемь легковых автомобилей.
ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате семи атак БПЛА на предприятие в Шебекино были повреждены производственные помещения и ограждение.
Также обстрелу подвергся посёлок Октябрьский в Белгородском районе. В результате были повреждены семь частных домов. В одном из домов из-за попадания снаряда загорелась крыша, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС. Также был повреждён автомобиль.
Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли из артиллерийских орудий. В результате в одном частном доме повредило хозпостройки, фасад и забор. Во втором доме были повреждены забор и фасад осколками.