Старый мэр Белгорода хочет стать новым, а ВСУ пытаются прорвать границу? Итоги дня

Напомним, что Демидов живёт в Белгороде с февраля 2022 года. Ранее он занимал должность мэра Симферополя. После переезда его назначили советником губернатора Белгородской области, где он занимался вопросами строительства различных объектов в муниципальных образованиях. В сентябре того же года он стал советником мэра Белгорода Антона Иванова, а после его отставки занял должность исполняющего обязанности главы города. Официально мэром он стал 17 января 2023 года.