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Posted 1 ноября, 14:56

Published 1 ноября, 14:56

Modified 1 ноября, 14:58

Updated 1 ноября, 14:58

Старый мэр Белгорода хочет стать новым, а ВСУ пытаются прорвать границу? Итоги дня

Старый мэр Белгорода хочет стать новым, а ВСУ пытаются прорвать границу? Итоги дня

1 ноября 2024, 14:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня
Сегодня, 1 ноября, жители Белгородской области обсуждали новые подробности в деле владельца Центрального рынка, пойманного за дачей взятки полиции, а также намерение Демидова бороться в конкурсе за пост мэра, и слухи о прорыве ВСУ на территорию региона. Итоги пятницы — в материале Бел.Ру.

Владелец Центрального рынка трудоустраивал мигрантов?

Вчера, 31 октября, в Белгороде задержали владельца Центрального рынка и оптового плодоовощного рынка «Мирный» Теюба Гусейнова. Мужчина пытался дать взятку сотрудникам полиции.

Полиция при расследовании деятельности Гусейнова выяснила, что на его рынках работали граждане Средней Азии, нарушившие миграционный закон. Всего правоохранительные органы насчитали более 30 мигрантов, которые получили за последние годы российское гражданство, но так и не встали на воинский учёт. Всех их привлекли к ответственности.

В отношении тех, кто оформил им гражданство, проведут дополнительные проверки.

На рынках задержанного в Белгороде Гусейнова нашли больше 30 нелегальных мигрантов
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Старый новый мэр

Нынешний мэр Белгорода Валентин Демидов объявил в своём Telegram-канале о намерении принять участие в конкурсе на выбор следующего градоначальника. Для этого он рассказал о своих достижениях на посту мэра.

Первый этап конкурса на должность мэра начнётся спустя месяц — 6 декабря.

Напомним, что Демидов живёт в Белгороде с февраля 2022 года. Ранее он занимал должность мэра Симферополя. После переезда его назначили советником губернатора Белгородской области, где он занимался вопросами строительства различных объектов в муниципальных образованиях. В сентябре того же года он стал советником мэра Белгорода Антона Иванова, а после его отставки занял должность исполняющего обязанности главы города. Официально мэром он стал 17 января 2023 года.

В Белгороде будет новый старый мэр? Демидов объявил об участии в конкурсе
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ВСУ прорвались в регион?

В социальных сетях продолжают распространяться слухи о прорыве украинских диверсионных групп на территорию Белгородской области. По заявлению российского военкора, который ведёт Telegram-канал «Старше Эдды», такие фейковые новости появляются в Сети почти каждый месяц.

Тем не менее журналист опроверг эту информацию. Он объяснил, что на границе региона действительно тяжёлая ситуация, однако российские военнослужащие охраняют границы, успешно отбивают атаки ВСУ и постоянно расширяют санитарные зоны.

Отметим, что несмотря на защиту границ, противник всё равно обстреливает белгородское приграничье. Только сегодня из-за украинских беспилотников ранения получили два человека: мужчина и женщина ехали в легковом авто, когда попали под огонь дрона. Их госпитализировали.

ВСУ прорывались на территорию Белгородской области? Отвечает военкор
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