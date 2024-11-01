ВСУ прорывались на территорию Белгородской области? Отвечает военкор

Posted 1 ноября, 06:24
Published 1 ноября, 06:24
Modified 1 ноября, 06:26
Updated 1 ноября, 06:26
По словам автора канала, ВСУ не зашли на территорию региона — прорывов нет ни в Журавлёвке, ни в Красной Яруге, ни в каком-либо другом направлении. При этом военкор отметил, что в лесных массивах у самого приграничья идут бои уже на протяжении двух лет, а слухи о прорывах в последнее время распространяются каждый месяц.
«Само по себе приграничье очень опасно. На расстоянии до 10 км от противника (может и дальше, но в среднем это примерно 10 км), любой автомобиль может легко угодить под удар дрона, наехать на неразорвавшийся суббоеприпас или магнитную мину. Не исключён и выход ДРГ врага в лесной полосе», — предупредил об опасностях военкор.
В то же время журналист утверждает, что бояться нечего: российские военнослужащие охраняют границы и постоянно расширяют санитарные зоны.