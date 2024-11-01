ВСУ прорывались на территорию Белгородской области? Отвечает военкор

По словам автора канала, ВСУ не зашли на территорию региона — прорывов нет ни в Журавлёвке, ни в Красной Яруге, ни в каком-либо другом направлении. При этом военкор отметил, что в лесных массивах у самого приграничья идут бои уже на протяжении двух лет, а слухи о прорывах в последнее время распространяются каждый месяц.