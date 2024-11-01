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Posted 1 ноября, 06:24

Published 1 ноября, 06:24

Modified 1 ноября, 06:26

Updated 1 ноября, 06:26

Белгородцам объяснили, правдивы ли слухи о прорыве ВСУ в регион

ВСУ прорывались на территорию Белгородской области? Отвечает военкор

1 ноября 2024, 06:24
Фото: 1MI.

Белгородцам объяснили, правдивы ли слухи о прорыве ВСУ в регион

Сюжет
ВСУ
В социальных сетях начала распространяться информация о том, что на территорию Белгородской области прорвались украинские диверсионные группы. Опровергнуть эту новость поспешил российский военкор в своём Telegram-канале «Старше Эдды».

По словам автора канала, ВСУ не зашли на территорию региона — прорывов нет ни в Журавлёвке, ни в Красной Яруге, ни в каком-либо другом направлении. При этом военкор отметил, что в лесных массивах у самого приграничья идут бои уже на протяжении двух лет, а слухи о прорывах в последнее время распространяются каждый месяц.

«Само по себе приграничье очень опасно. На расстоянии до 10 км от противника (может и дальше, но в среднем это примерно 10 км), любой автомобиль может легко угодить под удар дрона, наехать на неразорвавшийся суббоеприпас или магнитную мину. Не исключён и выход ДРГ врага в лесной полосе», — предупредил об опасностях военкор.

В то же время журналист утверждает, что бояться нечего: российские военнослужащие охраняют границы и постоянно расширяют санитарные зоны.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#ВСУ#Атака ВСУ#Обстрелы
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