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Posted 1 ноября, 08:12

Published 1 ноября, 08:12

Modified 1 ноября, 08:14

Updated 1 ноября, 08:14

Демидов объявил об участии в конкурсе на должность мэра Белгорода

В Белгороде будет новый старый мэр? Демидов объявил об участии в конкурсе

1 ноября 2024, 08:12
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова.

Демидов объявил об участии в конкурсе на должность мэра Белгорода

Действующий градоначальник, чей контракт заканчивается 17 января, решил принять участие в новом конкурсе.

Валентин Демидов сообщил в своём Telegram-канале, что принял решение участвовать в новом конкурсе на должность мэра Белгорода и рассказал, что было сделано в городе за время его работы.

Демидов переехал в областной центр в феврале 2022 года после отставки с должности мэра Симферополя. Он был назначен советником губернатора Белгородской области и должен был курировать строительство объектов в муниципалитетах. В сентябре того же года Демидов стал советником мэра Белгорода Антона Иванова, а после его отставки стал исполняющим обязанности градоначальника. Официально главой администрации он стал 17 января 2023 года.

В ноябре 2022 года мы писали о том, что было известно о Демидове на тот момент. А через год делали проект по его публикациям в соцсетях о том, куда он ездил чаще, а какие места в Белгороде посетить не спешил.

Первый этап конкурса на должность мэра стартует 6 декабря.

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#Евгений Грицков#Мэр белгорода#Белгород#Конкурс на должность мэра
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