В Белгороде будет новый старый мэр? Демидов объявил об участии в конкурсе

Posted 1 ноября, 08:12
Published 1 ноября, 08:12
Modified 1 ноября, 08:14
Updated 1 ноября, 08:14
Валентин Демидов сообщил в своём Telegram-канале, что принял решение участвовать в новом конкурсе на должность мэра Белгорода и рассказал, что было сделано в городе за время его работы.
Демидов переехал в областной центр в феврале 2022 года после отставки с должности мэра Симферополя. Он был назначен советником губернатора Белгородской области и должен был курировать строительство объектов в муниципалитетах. В сентябре того же года Демидов стал советником мэра Белгорода Антона Иванова, а после его отставки стал исполняющим обязанности градоначальника. Официально главой администрации он стал 17 января 2023 года.
В ноябре 2022 года мы писали о том, что было известно о Демидове на тот момент. А через год делали проект по его публикациям в соцсетях о том, куда он ездил чаще, а какие места в Белгороде посетить не спешил.
Первый этап конкурса на должность мэра стартует 6 декабря.