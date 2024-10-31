Заместитель мэра Белгорода по безопасности покинул пост спустя три месяца

Александр Селявин пришёл на должность заместителя главы в августе 2024 года. До него эту должность занимал Геннадий Цонев. Он также уволился по собственному, но продержался значительно дольше — четыре года.



Как пояснили в мэрии, Селявин уволился в связи с переходом на новое место работы. «Коммерсантъ-Черноземье» попытался узнать там, где именно теперь будет работать уже бывший заместитель, но точно ответа не получил.