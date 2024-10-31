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Posted 31 октября, 14:29

Published 31 октября, 14:29

Modified 31 октября, 14:32

Updated 31 октября, 14:32

Заместитель мэра Белгорода по безопасности покинул пост спустя три месяца

Заместитель мэра Белгорода по безопасности покинул пост спустя три месяца

31 октября 2024, 14:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Кадровые перестановки
Вице-мэр по вопросам безопасности Александр Селявин уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в администрации города.

Александр Селявин пришёл на должность заместителя главы в августе 2024 года. До него эту должность занимал Геннадий Цонев. Он также уволился по собственному, но продержался значительно дольше — четыре года.

Как пояснили в мэрии, Селявин уволился в связи с переходом на новое место работы. «Коммерсантъ-Черноземье» попытался узнать там, где именно теперь будет работать уже бывший заместитель, но точно ответа не получил.

С начала года в мэрии Белгорода произошло довольно много кадровых изменений. В феврале Ольгу Бирюкову назначили руководителем департамента по развитию городских территорий. А Наталия Гикал возглавила департамент строительства и архитектуры.

На должность заммэра Белгорода по социальной политике и образованию пришла Инна Тяпугина. Кроме того, городское управление образования возглавил Михаил Шейченко, но недавно он ушёл в отставку.

У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Администрация#Безопасность#Кадровые перестановки#Белгород#Заместитель мэра#Александр Селявин
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