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Posted 29 октября, 09:47

Published 29 октября, 09:47

Modified 29 октября, 09:49

Updated 29 октября, 09:49

Белгородцам сообщили, сколько денег ежегодно тратят на тюльпаны

Денег тратят больше, но тюльпанов не прибавляется? Мэрия Белгорода — о закупке цветов

29 октября 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцам сообщили, сколько денег ежегодно тратят на тюльпаны

Количество выделяемых на закупку тюльпанов средств с каждым годом увеличивается, однако закупаемых луковиц, наоборот, становится меньше. Ситуацию попробовали объяснить в мэрии журналистам Go31.

Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова два с половиной года назад провела пресс-конференцию, где обсуждалась покупка и посадка тюльпанов. Тогда на приобретение этих цветов потратили 46 млн рублей. При этом планировалось, что в следующие годы будут высаживать 50-75% прошлогодних тюльпанов и только часть выделяемых денег тратить на новые растения.

Тем не менее расходы на цветы продолжают расти. Так, в 2022 году на закупку посадочного материала ушло 35,7 млн рублей, в 2023 году — 54,1 млн, а в 2024 году — уже 84,6 млн рублей. При этом число закупаемых луковиц действительно сокращается: в 2022 году купили 2,5 млн, в 2023-м — 1,8 млн, в 2024-м — всего 1,5 млн.

Специалисты стараются сохранить большинство луковиц после того, как сезон цветения тюльпанов закончится, поэтому отправляют их в теплицы. Но подсчитать точное количество сохранённых луковиц сложно, поскольку это зависит от множества факторов.

Осенью тюльпаны снова высаживаются на городских клумбах и в учреждениях образования. Ежегодно их насчитывается около миллиона.

Рост трат на закупку тюльпановРост трат на закупку тюльпанов
Рост трат на закупку тюльпанов. Фото: Go31
«Это бездонная бочка!» Зачем в Белгороде каждый год закупают тюльпаны?
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#Александра Склярова#Саженцы#Тюльпаны#Белгород#Елена Семенкова
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