Денег тратят больше, но тюльпанов не прибавляется? Мэрия Белгорода — о закупке цветов

Тем не менее расходы на цветы продолжают расти. Так, в 2022 году на закупку посадочного материала ушло 35,7 млн рублей, в 2023 году — 54,1 млн, а в 2024 году — уже 84,6 млн рублей. При этом число закупаемых луковиц действительно сокращается: в 2022 году купили 2,5 млн, в 2023-м — 1,8 млн, в 2024-м — всего 1,5 млн.