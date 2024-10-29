Денег тратят больше, но тюльпанов не прибавляется? Мэрия Белгорода — о закупке цветов

Posted 29 октября, 09:47
Published 29 октября, 09:47
Modified 29 октября, 09:49
Updated 29 октября, 09:49
Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова два с половиной года назад провела пресс-конференцию, где обсуждалась покупка и посадка тюльпанов. Тогда на приобретение этих цветов потратили 46 млн рублей. При этом планировалось, что в следующие годы будут высаживать 50-75% прошлогодних тюльпанов и только часть выделяемых денег тратить на новые растения.
Тем не менее расходы на цветы продолжают расти. Так, в 2022 году на закупку посадочного материала ушло 35,7 млн рублей, в 2023 году — 54,1 млн, а в 2024 году — уже 84,6 млн рублей. При этом число закупаемых луковиц действительно сокращается: в 2022 году купили 2,5 млн, в 2023-м — 1,8 млн, в 2024-м — всего 1,5 млн.
Специалисты стараются сохранить большинство луковиц после того, как сезон цветения тюльпанов закончится, поэтому отправляют их в теплицы. Но подсчитать точное количество сохранённых луковиц сложно, поскольку это зависит от множества факторов.
Осенью тюльпаны снова высаживаются на городских клумбах и в учреждениях образования. Ежегодно их насчитывается около миллиона.