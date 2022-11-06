Отставка в Крыму и попытка в Белгороде: что известно об и. о. мэра Валентине Демидове

Валентин Демидов родился в 1976 году в Липецкой области. По информации РИА «Новости» Крым, политик изначально работал юрисконсультом отдела ПФР в Армянске, после — юристом-консультантом и начальником бюро правового обеспечения предприятия «Крымский титан».
С городом Армянск был связан первый этап политической карьеры Демидова. С 2002 по 2007 год он был секретарём горсовета, после стал главой администрации. Эту должность политик занимал по июнь 2015 года.
Затем Валентин Демидов перешёл в минэкономразвития Крыма. Местное издание «Новый день» пишет, что как министр Демидов запомнился в том числе презентацией «Стратегии 3 побед», в которой запутались сами разработчики. Спустя менее чем через месяц после представления он покинул пост главы ведомства.
В начале 2017 года Валентин Демидов стал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. Как отмечает «Белпресса», в этом ведомстве Демидов работал в одной команде с Вячеславом Гладковым — на тот момент будущим губернатором Белгородской области.
В сентябре 2020 года Валентина Демидова назначили замглавы администрации Симферополя, в феврале 2021 года — врио градоначальника, а уже весной по результатам конкурса он официально стал мэром этого города.
Однако у главы Республики Крым Сергея Аксёнова было немало претензий к работе подчинённого. Как сообщает РИА «Новости», он не раз критиковал руководство города за некачественную работу общественного транспорта, ремонт общественных территорий и дворов, выполнявшийся на средства правительства Москвы.
«Российская газета» добавляет, что больше всего претензий у Аксёнова возникло по поводу затянувшегося ремонта площадей имени Куйбышева и имени Ленина. Последняя является центральной в городе.
В сентябре 2021 года Сергей Аксёнов опубликовал пост на своей странице в соцсети о том, что он объявил выговор Валентину Демидову за срыв сроков по благоустройству площади Ленина. «РГ» уточняет, что в начале декабря минувшего года Демидов заверял, что объект после капремонта откроют до Нового года, но обещание так и осталось невыполненным.
В декабре 2021 года глава Крыма сообщил, что по итогам встречи с Демидовым тот написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку», — отметил Сергей Аксёнов.
Примечательно, что по итогам 2021 года Валентин Демидов занял в Национальном рейтинге мэров 80-е место из 88.
В 2022 году Валентин Демидов переезжает в Белгородскую область. В конце февраля его назначили советником губернатора. В его задачи входил контроль за вопросами по строительству жилья для детей-сирот, объектов социально-культурного значения, спорта и образования.
В сентябре Демидов перешёл в мэрию Белгорода, где он стал советником главы городской администрации. Уже в октябре его повысили до первого замглавы.
31 октября полномочия мэра Белгорода сложил Антон Иванов. Его обязанности пока исполняет первый замглавы Валентин Демидов.
Отставку мэра горсовет Белгорода должен принять 7 ноября. Помимо этого, депутаты на внеочередной сессии рассмотрят вопрос, связанный с назначением конкурса на замещение должности главы городской администрации.