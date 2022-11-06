Отставка в Крыму и попытка в Белгороде: что известно об и. о. мэра Валентине Демидове

В сентябре 2021 года Сергей Аксёнов опубликовал пост на своей странице в соцсети о том, что он объявил выговор Валентину Демидову за срыв сроков по благоустройству площади Ленина. «РГ» уточняет, что в начале декабря минувшего года Демидов заверял, что объект после капремонта откроют до Нового года, но обещание так и осталось невыполненным.