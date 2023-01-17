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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Валентин Демидов стал мэром Белгорода

Сегодня, 13:58
Фото: кадр из трансляции "Белгород Медиа"
За него проголосовали 33 депутата горсовета из 36 присутствовавших. Результаты озвучили 17 января.

Валентин Демидов официально стал мэром Белгорода. Результаты конкурса озвучили 17 января.

В голосовании участвовали 36 депутатов горсовета. 33 из них проголосовали за Валентина Демидова.

Кроме него, кандидатами на пост мэра были директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. За последнего отдали один голос. Ещё два бюллетеня признали испорченными.

Валентин Демидов работает в Белгороде с февраля 2022 года. Начинал как советник губернатора, после перешёл на работу в городскую администрацию. В мэрии он был советником, а после ухода Антона Иванова стал временно исполняющим обязанности главы администрации.

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