Валентин Демидов стал мэром Белгорода

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Валентин Демидов официально стал мэром Белгорода. Результаты конкурса озвучили 17 января.
В голосовании участвовали 36 депутатов горсовета. 33 из них проголосовали за Валентина Демидова.
Кроме него, кандидатами на пост мэра были директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. За последнего отдали один голос. Ещё два бюллетеня признали испорченными.
Валентин Демидов работает в Белгороде с февраля 2022 года. Начинал как советник губернатора, после перешёл на работу в городскую администрацию. В мэрии он был советником, а после ухода Антона Иванова стал временно исполняющим обязанности главы администрации.