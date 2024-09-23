Белгородцев будут штрафовать за нарушение ПДД при ракетной опасности? Ответил Демидов

Posted 23 сентября, 10:04
Published 23 сентября, 10:04
Modified 23 сентября, 10:04
Updated 23 сентября, 10:04
Белгородцы поинтересовались, можно ли во время ракетной опасности останавливаться там, где обычно остановка запрещена, чтобы оперативно добраться до укрытия, а не тратить драгоценное время на соблюдение всех правил дорожного движения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что по данному вопросу можно обратиться в дежурную часть ГИБДД: там пояснят, является ли объявление воздушной тревоги основанием для освобождения от административной ответственности за нарушение правил.
Сделать это можно по телефону (4722) 26-42-30. Но глава администрации всё же рекомендовал соблюдать правила дорожного движения в любом случае.
К этому ещё в феврале призывал и губернатор. Вячеслав Гладков отметил, что, если при обстрелах водители будут игнорировать правила, то начнётся хаос на дорогах.
Отменить некоторые штрафы для белгородцев призывал и Национальный автомобильный союз.