Белгородцев будут штрафовать за нарушение ПДД при ракетной опасности? Ответил Демидов

Белгородцы просят разъяснить ситуацию с экстренными остановками на авто при РО

Сюжет Пдд

Особой опасности при обстреле подвергаются водители. Им сначала нужно найти укрытие, остановить машину в положенном месте, а только потом уже спрятаться. Это создаёт большой риск для жизни. Белгородцы поинтересовались: обязательно ли соблюдать ПДД во время ракетной опасности? Ответил мэр Белгорода.