bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 10:04

Published 23 сентября, 10:04

Modified 23 сентября, 10:04

Updated 23 сентября, 10:04

Ранее НАС просил отменить штрафы для белгородцев

Белгородцев будут штрафовать за нарушение ПДД при ракетной опасности? Ответил Демидов

23 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI
Ранее НАС просил отменить штрафы для белгородцев

Белгородцы просят разъяснить ситуацию с экстренными остановками на авто при РО

Сюжет
Пдд
Особой опасности при обстреле подвергаются водители. Им сначала нужно найти укрытие, остановить машину в положенном месте, а только потом уже спрятаться. Это создаёт большой риск для жизни. Белгородцы поинтересовались: обязательно ли соблюдать ПДД во время ракетной опасности? Ответил мэр Белгорода.

Белгородцы поинтересовались, можно ли во время ракетной опасности останавливаться там, где обычно остановка запрещена, чтобы оперативно добраться до укрытия, а не тратить драгоценное время на соблюдение всех правил дорожного движения.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что по данному вопросу можно обратиться в дежурную часть ГИБДД: там пояснят, является ли объявление воздушной тревоги основанием для освобождения от административной ответственности за нарушение правил.

Сделать это можно по телефону (4722) 26-42-30. Но глава администрации всё же рекомендовал соблюдать правила дорожного движения в любом случае.

К этому ещё в феврале призывал и губернатор. Вячеслав Гладков отметил, что, если при обстрелах водители будут игнорировать правила, то начнётся хаос на дорогах.

Отменить некоторые штрафы для белгородцев призывал и Национальный автомобильный союз.

«Автомобиль — средство спасения»: для белгородцев просят отменить штрафы ПДД
Узнать подробнее
Читайте также:
С начала года 81 человек погиб в результате ДТП в Белгородской областиНовые штрафы и ограничения: какие изменения в ПДД начали действовать с 1 июня?Если не соблюдать ПДД, начнётся хаос: Гладков — о действиях водителей при обстрелах
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Штрафы#Правила дорожного движения#Пдд#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Обстрелы#Ракетная опасность
Подпишитесь
Популярное