«Автомобиль — средство спасения»: для белгородцев просят отменить штрафы ПДД

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:16
Отменить некоторые штрафы ПДД просят для белгородцев. Соответствующее письмо Национальный автомобильный союз (НАС) направил в МВД России.
Как указано в обращении за подписью вице-президента НАС Антона Шапарина, в приграничных регионах транспорт нередко становится целью при обстрелах и атаках беспилотников. Причём под удар могут попасть машины, в которых эвакуируют людей.
Водителям в случае угрозы приходится превышать скорость. Эти нарушения фиксируют дорожные камеры, а затем автомобилистам выписывают штрафы.
Национальный автосоюз предложил МВД отменить все административные штрафы за нарушение ПДД в Белгородской, Брянской и Курской областях, вынесенные с 6 августа 2024 года. Исключение — дела о нарушениях, «за которые закон определяет наказания в виде административного ареста, лишения специального права и иные, отнесённые к компетенции судей федеральных судов и мировых судей», — говорится в письме.
«Такая мера позволит поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и зачастую использующих автомобиль как единственное средство спасения», — указано в обращении.
Сами белгородцы ранее просили вообще отключить дорожные камеры в приграничье. Пугают жителей региона не только штрафы, но и то, что по камерам противник может отследить перемещение в том числе военной техники. Однако министр транспорта региона Сергей Евтушенко ответил, что отключать камеры не будут, так как в этом случае увеличится аварийность на дорогах.