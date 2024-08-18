«Автомобиль — средство спасения»: для белгородцев просят отменить штрафы ПДД

Сами белгородцы ранее просили вообще отключить дорожные камеры в приграничье. Пугают жителей региона не только штрафы, но и то, что по камерам противник может отследить перемещение в том числе военной техники. Однако министр транспорта региона Сергей Евтушенко ответил, что отключать камеры не будут, так как в этом случае увеличится аварийность на дорогах.