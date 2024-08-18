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НАС просит отменить штрафы ПДД для белгородцев из-за обстановки

«Автомобиль — средство спасения»: для белгородцев просят отменить штрафы ПДД

18 августа 2024, 09:14
Фото: 1MI

НАС просит отменить штрафы ПДД для белгородцев из-за обстановки

Национальный автомобильный союз направил соответствующее письмо в МВД России. В обращении указано, что водителям в приграничье иногда приходится превышать скорость, чтобы избежать атаки. Однако камеры фиксируют нарушения, по которым в итоге выписывают штрафы.

Отменить некоторые штрафы ПДД просят для белгородцев. Соответствующее письмо Национальный автомобильный союз (НАС) направил в МВД России.

Как указано в обращении за подписью вице-президента НАС Антона Шапарина, в приграничных регионах транспорт нередко становится целью при обстрелах и атаках беспилотников. Причём под удар могут попасть машины, в которых эвакуируют людей.

Водителям в случае угрозы приходится превышать скорость. Эти нарушения фиксируют дорожные камеры, а затем автомобилистам выписывают штрафы.

Национальный автосоюз предложил МВД отменить все административные штрафы за нарушение ПДД в Белгородской, Брянской и Курской областях, вынесенные с 6 августа 2024 года. Исключение — дела о нарушениях, «за которые закон определяет наказания в виде административного ареста, лишения специального права и иные, отнесённые к компетенции судей федеральных судов и мировых судей», — говорится в письме.

«Такая мера позволит поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и зачастую использующих автомобиль как единственное средство спасения», — указано в обращении.

Сами белгородцы ранее просили вообще отключить дорожные камеры в приграничье. Пугают жителей региона не только штрафы, но и то, что по камерам противник может отследить перемещение в том числе военной техники. Однако министр транспорта региона Сергей Евтушенко ответил, что отключать камеры не будут, так как в этом случае увеличится аварийность на дорогах.

Штрафы важнее безопасности? Белгородцы просят отключить дорожные камеры в приграничье
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