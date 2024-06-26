В Белгороде с помощью камер видеонаблюдения узнали подробности 400 происшествий

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что до 12 июля в областном центре установят 138 детекторов интеллектуальной транспортной системы.
Эти детекторы позволяют проанализировать ситуацию с транспортом на дорогах и разработать проект реконструкции улиц, чтобы обеспечить безопасность всех участников движения. Также они используются для быстрого регулирования движения в случае ДТП или других происшествий.
С их помощью также можно найти правонарушителей. Например, в 2023 году с помощью камер видеонаблюдения отработано около 400 случаев.
Напомним, в 2023 году губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как с помощью камер удалось задержать в Белгороде пять человек, находившиеся в федеральном розыске. Ещё 12 человек, пропавших без вести, удалось вернуть домой.