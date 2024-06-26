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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Детектор ИТС

В Белгороде с помощью камер видеонаблюдения узнали подробности 400 происшествий

26 июня 2024, 13:10
Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Детектор ИТС

Более 130 новых камер видеонаблюдения установят на дорогах в Белгороде

В Белгороде установят ещё 138 детекторов, которые будут следить за порядком на дорогах и улицах города. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что до 12 июля в областном центре установят 138 детекторов интеллектуальной транспортной системы.

Эти детекторы позволяют проанализировать ситуацию с транспортом на дорогах и разработать проект реконструкции улиц, чтобы обеспечить безопасность всех участников движения. Также они используются для быстрого регулирования движения в случае ДТП или других происшествий.

С их помощью также можно найти правонарушителей. Например, в 2023 году с помощью камер видеонаблюдения отработано около 400 случаев.

Напомним, в 2023 году губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как с помощью камер удалось задержать в Белгороде пять человек, находившиеся в федеральном розыске. Ещё 12 человек, пропавших без вести, удалось вернуть домой.

В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камеры
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#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Камеры видеонаблюдения#Валентин Демидов#Детекторы
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