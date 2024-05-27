Белгородец, прикрываясь ветками от камер, поджёг машину соседки

Вот как сам сосед объяснил произошедшее: «Потому что такая ситуация случилась у меня с соседкой. И она дверь мне испортила. И на почве этого я тоже наделал дел. Испортил машину ей. Ветку отломал. Ну я думал, что она не увидит меня. Немного не соображал, потому что был в нетрезвом состоянии».