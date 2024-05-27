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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Поджог автомобиля

Белгородец, прикрываясь ветками от камер, поджёг машину соседки

27 мая 2024, 10:53
Фото: УМВД России по Белгородской области
Поджог автомобиля
Инцидент произошёл на почве ссор между соседями. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В полицию Старого Оскола обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный поджёг её машину Suzuki. Автомобиль был припаркован возле дома.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний староосколец, сосед потерпевшей.

Всё произошло 23 мая около полуночи. В этот день мужчина, маскируясь от камер ветками, облил машину соседки горючей жидкостью и поджёг, при этом сам едва не пострадав. Отмечается, что сосед до этого неоднократно ссорился с женщиной.

Вот как сам сосед объяснил произошедшее: «Потому что такая ситуация случилась у меня с соседкой. И она дверь мне испортила. И на почве этого я тоже наделал дел. Испортил машину ей. Ветку отломал. Ну я думал, что она не увидит меня. Немного не соображал, потому что был в нетрезвом состоянии».

В итоге мужчина раскаялся в содеянном и пообещал восстановить машину. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. Суд решил заключил мужчину под стражу.

Поджог автомобиля
Видео: УМВД России по Белгородской области
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#Алина Харина#Видео#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Автомобиль#Поджог#Новости Старого Оскола#Белгород#Соседи
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