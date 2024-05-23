Житель Черноземья совершил три поджога по заказам с Украины

Суд вынес приговор и назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюремном заключении, после чего будет переведён в колонию строгого режима. Также на осуждённому полагается ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев и штраф в размере 200 тысяч рублей.