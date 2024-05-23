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Житель Черноземья совершил три поджога по заказам с Украины

Житель Черноземья совершил три поджога по заказам с Украины

23 мая 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Житель Орловской области познакомился через интернет с человеком, действовавшим в интересах Украины, и с июня по август 2023 года выполнял по его заданиям диверсии. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы, сообщают «Орелtimes.ru»
Сюжет
Суд

В июне 2023 года житель Орловской области познакомился через интернет с человеком, который действовал в интересах Украины. С июня по август 2023 года подсудимый выполнял задания, связанные с совершением диверсий на территории Орловской области.

По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, подсудимый совершил два поджога объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожных шкафов) и объекта связи, расположенных в городе Орле. За это он получал денежное вознаграждение.

Суд вынес приговор и назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюремном заключении, после чего будет переведён в колонию строгого режима. Также на осуждённому полагается ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев и штраф в размере 200 тысяч рублей.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Наказание#Суд#Орловская область#Госизмена#Диверсия
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