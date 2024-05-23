Житель Черноземья совершил три поджога по заказам с Украины

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В июне 2023 года житель Орловской области познакомился через интернет с человеком, который действовал в интересах Украины. С июня по август 2023 года подсудимый выполнял задания, связанные с совершением диверсий на территории Орловской области.
По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, подсудимый совершил два поджога объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожных шкафов) и объекта связи, расположенных в городе Орле. За это он получал денежное вознаграждение.
Суд вынес приговор и назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюремном заключении, после чего будет переведён в колонию строгого режима. Также на осуждённому полагается ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев и штраф в размере 200 тысяч рублей.