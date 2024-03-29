Белгородец поджёг дом родителей, поскольку те отказались дать ему 1,5 тысячи рублей

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
40-летний житель Алексеевского округа, будучи пьяным, неоднократно звонил и писал своим родителям. Он угрожал им убийством и поджогом дома. Чтобы этого не произошло, мужчина требовал от них 1500 рублей.
Когда же родители ему отказали, белгородец взял деревянный ящик комода с постельным бельём, отнёс его в кухню и поджёг. Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.
Пьяный житель причинил ущерб родителям на сумму в 1 млн 545 тыс. рублей. Его обвинили в вымогательстве и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, что могло повлечь причинение значительного ущерба (часть 1 статьи 163 и часть 3 статьи 30 УК РФ, а также часть 2 статьи 167 УК РФ).
Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор ещё не вступил в законную силу, так как государственный обвинитель обжаловал его из-за мягкости назначенного наказания.