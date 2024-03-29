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Белгородца приговорили к исправительным работам за поджог родительского дома

Белгородец поджёг дом родителей, поскольку те отказались дать ему 1,5 тысячи рублей

29 марта 2024, 15:05
Фото: 1MI

Белгородца приговорили к исправительным работам за поджог родительского дома

Происшествие случилось в Алексеевском городском округе. Пьяный 40-летний мужчина требовал от своих родителей 1,5 тыс. рублей, угрожая убийством и поджогом дома. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Пожар

40-летний житель Алексеевского округа, будучи пьяным, неоднократно звонил и писал своим родителям. Он угрожал им убийством и поджогом дома. Чтобы этого не произошло, мужчина требовал от них 1500 рублей.

Когда же родители ему отказали, белгородец взял деревянный ящик комода с постельным бельём, отнёс его в кухню и поджёг. Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.

Пьяный житель причинил ущерб родителям на сумму в 1 млн 545 тыс. рублей. Его обвинили в вымогательстве и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, что могло повлечь причинение значительного ущерба (часть 1 статьи 163 и часть 3 статьи 30 УК РФ, а также часть 2 статьи 167 УК РФ).

Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор ещё не вступил в законную силу, так как государственный обвинитель обжаловал его из-за мягкости назначенного наказания.

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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Пьяный#Уголовное дело#Родители#Поджог#Новости Белгорода#Вымогательство#Белгород#Алексеевский горокруг#Александра Склярова
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