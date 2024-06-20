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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Автоинспекторы задержали во дворе Белгорода пьяного водителя

В Белгороде пьяный водитель отказался поверить в то, что устроил ДТП

20 июня 2024, 07:21
Фото: группа ВК «УМВД России по Белгородской области»

Автоинспекторы задержали во дворе Белгорода пьяного водителя

«Лада Калина» въехала во дворе в Mitsubishi Lancer. За рулём отечественного авто был нетрезвый мужчина, который отказался поверить в произошедшее. Подробности рассказали в ГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

В ночь на 19 июня в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей «Лада Калина» и Mitsubishi Lancer.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что за рулём «Калины» был пьяный 37-летний мужчина. Его авто въехало в припаркованную иномарку.

Мужчина был настолько пьян, что не помнил, что произошло, и не верил, что управлял автомобилем. Однако нашлись свидетели, подтвердившие, что тот был за рулём.

При себе у водителя не было водительского удостоверения и документов на автомобиль. Позже выяснилось, что он всё-таки имел право управлять транспортным средством. Пройти проверку на алкоголь мужчина отказался.

Правонарушителя задержали. В отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за езду без документов (п. 2.1.1 ПДД) и отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26.1 КоАП РФ). Материалы переданы в суд.

Недобросовестному водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет и штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, ему придётся возместить ущерб владельцу повреждённого автомобиля.

Напомним, недавно ещё один пьяный водитель попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. Белгородец согласился подвезти пианино на своей «Газели».

Допрос пьяного водителя в Белгороде
Видео: Госавтоинспекция Белгородской области
Пьяный белгородец согласился подвезти пианино на своей «Газели»
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