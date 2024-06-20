В Белгороде пьяный водитель отказался поверить в то, что устроил ДТП

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В ночь на 19 июня в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей «Лада Калина» и Mitsubishi Lancer.
Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что за рулём «Калины» был пьяный 37-летний мужчина. Его авто въехало в припаркованную иномарку.
Мужчина был настолько пьян, что не помнил, что произошло, и не верил, что управлял автомобилем. Однако нашлись свидетели, подтвердившие, что тот был за рулём.
При себе у водителя не было водительского удостоверения и документов на автомобиль. Позже выяснилось, что он всё-таки имел право управлять транспортным средством. Пройти проверку на алкоголь мужчина отказался.
Правонарушителя задержали. В отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за езду без документов (п. 2.1.1 ПДД) и отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26.1 КоАП РФ). Материалы переданы в суд.
Недобросовестному водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет и штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, ему придётся возместить ущерб владельцу повреждённого автомобиля.
Напомним, недавно ещё один пьяный водитель попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. Белгородец согласился подвезти пианино на своей «Газели».